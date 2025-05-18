https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017640238.html

Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ обвиняется в мошенничестве

Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ обвиняется в мошенничестве - РИА Новости, 18.05.2025

Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ обвиняется в мошенничестве

Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис обвиняется в мошенничестве, суд рассмотрел дело об его аресте, следует из... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:00:00+03:00

2025-05-18T03:00:00+03:00

2025-05-18T03:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис обвиняется в мошенничестве, суд рассмотрел дело об его аресте, следует из официального портала судов общей юрисдикции Москвы. "Смеркис В.Ю. (Статья 159, Часть 4)... Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 часть 2 статья 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)", - говорится в информации по делу. В материалах портала не приводится решение об итоге судебного заседания.Часть 4 статьи 159 УКРФ подразумевает мошенничество, совершенное организованной группой либо особо крупном размере. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.

https://ria.ru/20250516/ljudi-2017455852.html

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происшествия, технологии, москва, россия, снг