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На юге Москвы грузовик врезался в остановку - РИА Новости, 18.05.2025
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14:22 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/mosgortrans-2017686421.html
На юге Москвы грузовик врезался в остановку
На юге Москвы грузовик врезался в остановку - РИА Новости, 18.05.2025
На юге Москвы грузовик врезался в остановку
Грузовой автомобиль врезался в остановку городского транспорта на юге Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:22:00+03:00
2025-05-18T14:22:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Грузовой автомобиль врезался в остановку городского транспорта на юге Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 13.02 на Варшавском шоссе, у дома 146, произошло ДТП с участием грузового транспортного средства. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с остановкой городского транспорта. В результате инцидента пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Остановочный павильон будет осмотрен профильными службами, после чего будет принято решение о его ремонте или замене на новый.
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мосгортранс, москва, происшествия
Мосгортранс, Москва, Происшествия
На юге Москвы грузовик врезался в остановку

Мосгортранс: грузовик врезался в остановку на юге Москвы, пострадавших нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Грузовой автомобиль врезался в остановку городского транспорта на юге Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
«
"Сегодня около 13.02 на Варшавском шоссе, у дома 146, произошло ДТП с участием грузового транспортного средства. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с остановкой городского транспорта. В результате инцидента пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Остановочный павильон будет осмотрен профильными службами, после чего будет принято решение о его ремонте или замене на новый.
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