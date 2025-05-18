https://ria.ru/20250518/mosgortrans-2017686421.html

На юге Москвы грузовик врезался в остановку

На юге Москвы грузовик врезался в остановку - РИА Новости, 18.05.2025

На юге Москвы грузовик врезался в остановку

Грузовой автомобиль врезался в остановку городского транспорта на юге Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:22:00+03:00

2025-05-18T14:22:00+03:00

2025-05-18T14:22:00+03:00

мосгортранс

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Грузовой автомобиль врезался в остановку городского транспорта на юге Москвы, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 13.02 на Варшавском шоссе, у дома 146, произошло ДТП с участием грузового транспортного средства. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с остановкой городского транспорта. В результате инцидента пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Остановочный павильон будет осмотрен профильными службами, после чего будет принято решение о его ремонте или замене на новый.

https://ria.ru/20250518/podmoskove-2017634961.html

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мосгортранс, москва, происшествия