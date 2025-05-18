https://ria.ru/20250518/minoborony-2017647360.html
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 18.05.2025
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников
Российские военные за ночь сбили семь дронов ВСУ над двумя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T07:10:00+03:00
2025-05-18T07:10:00+03:00
2025-05-18T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили семь дронов ВСУ над двумя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.По данным ведомства, бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили семь БПЛА ВСУ над двумя регионами