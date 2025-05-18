https://ria.ru/20250518/minoborony-2017647360.html

ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 18.05.2025

ПВО ночью уничтожила семь украинских беспилотников

Российские военные за ночь сбили семь дронов ВСУ над двумя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T07:10:00+03:00

2025-05-18T07:10:00+03:00

2025-05-18T08:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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брянская область

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили семь дронов ВСУ над двумя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.По данным ведомства, бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

белгородская область

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2025

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россия, брянская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины