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Саперы "Днепра" разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области
Саперы "Днепра" разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2025
Саперы "Днепра" разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области
Саперные подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют территории Запорожской области, которые подвергались обстрелам... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:02:00+03:00
2025-05-18T05:02:00+03:00
2025-05-18T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Саперные подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют территории Запорожской области, которые подвергались обстрелам Вооруженных сил Украины или были ими заминированы, сообщили в Минобороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области саперы группировки войск "Днепр" ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и мужество, разминируя километры территорий, подвергавшихся интенсивным обстрелам со стороны украинских подразделений", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ регулярно предпринимают попытки сорвать работы по разминированию, атакуя группы саперов артиллерией и БПЛА. "Происходил сброс с агродрона, в простонародье - "Баба-яга". Скинул он ПТМ-3 - это мина с магнитным датчиком цели с расчетом на технику: пару метров проезжает рядом - и подрыв. И также производилось дистанционное минирование с помощью ракеты: суббоеприпас М-70 - это западный кассетный вариант минирования", - рассказал журналистам сапер с позывным "Метис", говоря о боевой работе своего подразделения.
https://ria.ru/20250517/vsu-2017620113.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Саперы "Днепра" разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области
Минобороны: саперы разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области