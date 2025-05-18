https://ria.ru/20250518/minoborony-2017643628.html

Саперы "Днепра" разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области

Саперы "Днепра" разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области - РИА Новости, 18.05.2025

Саперы "Днепра" разминируют обстрелянные ВСУ территории Запорожской области

Саперные подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют территории Запорожской области, которые подвергались обстрелам... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:02:00+03:00

2025-05-18T05:02:00+03:00

2025-05-18T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Саперные подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют территории Запорожской области, которые подвергались обстрелам Вооруженных сил Украины или были ими заминированы, сообщили в Минобороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области саперы группировки войск "Днепр" ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и мужество, разминируя километры территорий, подвергавшихся интенсивным обстрелам со стороны украинских подразделений", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ регулярно предпринимают попытки сорвать работы по разминированию, атакуя группы саперов артиллерией и БПЛА. "Происходил сброс с агродрона, в простонародье - "Баба-яга". Скинул он ПТМ-3 - это мина с магнитным датчиком цели с расчетом на технику: пару метров проезжает рядом - и подрыв. И также производилось дистанционное минирование с помощью ракеты: суббоеприпас М-70 - это западный кассетный вариант минирования", - рассказал журналистам сапер с позывным "Метис", говоря о боевой работе своего подразделения.

https://ria.ru/20250517/vsu-2017620113.html

https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017552508.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)