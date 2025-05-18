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Мерц хочет поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным - РИА Новости, 18.05.2025
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15:26 18.05.2025 (обновлено: 15:27 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/merts-2017692836.html
Мерц хочет поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным
Мерц хочет поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным - РИА Новости, 18.05.2025
Мерц хочет поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует вновь поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:26:00+03:00
2025-05-18T15:27:00+03:00
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует вновь поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий Мерца журналистам. Трамп накануне заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом. "Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим - четыре главы государств и правительств - с президентом США", - приводит газета комментарий Мерца журналистам в Риме. Канцлер ФРГ добавил, что можно только надеяться, что теперь будет достигнут дальнейший прогресс. По его словам, он уже обсудил с госсекретарем США Марко Рубио возможный телефонный разговор Трампа и Путина, анонсированный президентом Соединенных Штатов. В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
https://ria.ru/20250518/merts-2017686906.html
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сша, россия, германия, дональд трамп, фридрих мерц, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
США, Россия, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Мерц хочет поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным

Bild: Мерц намерен поговорить с Трампом перед его возможным разговором с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует вновь поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий Мерца журналистам.
Трамп накануне заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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"Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим - четыре главы государств и правительств - с президентом США", - приводит газета комментарий Мерца журналистам в Риме. Канцлер ФРГ добавил, что можно только надеяться, что теперь будет достигнут дальнейший прогресс.
По его словам, он уже обсудил с госсекретарем США Марко Рубио возможный телефонный разговор Трампа и Путина, анонсированный президентом Соединенных Штатов.
В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
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СШАРоссияГерманияДональд ТрампФридрих МерцВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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