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В Башкирии умер мужчина, пострадавший при ЧП на заводе
В Башкирии умер мужчина, пострадавший при ЧП на заводе - РИА Новости, 18.05.2025
В Башкирии умер мужчина, пострадавший при ЧП на заводе
Мужчина, пострадавший при ЧП на заводе в башкирском Салавате, умер в реанимации, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:51:00+03:00
2025-05-18T10:51:00+03:00
2025-05-18T11:25:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ЧП на заводе в башкирском Салавате, умер в реанимации, сообщает МЧС региона."Пятидесятиоднолетний мужчина, который получил сильные ожоги при происшествии в Салавате, к сожалению, сегодня утром скончался в реанимации", - говорится в сообщении.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что утром в пятницу поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават). В результате происшествия в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен погибший 46-летний мужчина.Следственным отделом по городу Салавату СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салават, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Салават, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Башкирии умер мужчина, пострадавший при ЧП на заводе
МЧС: в Башкирии умер мужчина, получивший ожоги при ЧП на заводе