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Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя - РИА Новости, 18.05.2025
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя
Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:13:00+03:00
2025-05-18T17:13:00+03:00
2025-05-18T17:29:00+03:00
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МАРИУПОЛЬ,18 мая - РИА Новости. Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров. "Сегодня в преддверии третьей годовщины освобождения Мариуполя молодежь совершила автопробег до центра Мариуполя и развернули триколор Донецкой Народной Республики", - рассказал Макаров. По его словам, молодежь ДНР начала свой автопробег до центра Мариуполя из Новоазовска по федеральной трассе Р-280. В автопробеге участвовало около ста машин. В самом Мариуполе порядка 500 активистов участвовали в развертывании флага ДНР. Ко Дню освобождения города на набережной Мариуполя также была оборудована интерактивная спортивная зона, а также зона тренировки спасательных навыков. Позже был проведен праздничный концерт с участием донецких рок-групп.
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Автопробег и 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения Мариуполя
Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров.
2025-05-18T17:13
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Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя
В Мариуполе провели пробег и развернули 200-метровый флаг ко Дню освобождения