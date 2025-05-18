https://ria.ru/20250518/mariupol-2017707565.html

Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя

Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя - РИА Новости, 18.05.2025

Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя

Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T17:13:00+03:00

2025-05-18T17:13:00+03:00

2025-05-18T17:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

кирилл макаров

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МАРИУПОЛЬ,18 мая - РИА Новости. Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров. "Сегодня в преддверии третьей годовщины освобождения Мариуполя молодежь совершила автопробег до центра Мариуполя и развернули триколор Донецкой Народной Республики", - рассказал Макаров. По его словам, молодежь ДНР начала свой автопробег до центра Мариуполя из Новоазовска по федеральной трассе Р-280. В автопробеге участвовало около ста машин. В самом Мариуполе порядка 500 активистов участвовали в развертывании флага ДНР. Ко Дню освобождения города на набережной Мариуполя также была оборудована интерактивная спортивная зона, а также зона тренировки спасательных навыков. Позже был проведен праздничный концерт с участием донецких рок-групп.

https://ria.ru/20250518/mural-2017699260.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Автопробег и 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения Мариуполя Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров. 2025-05-18T17:13 true PT0M58S

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мариуполь, донецкая народная республика, кирилл макаров, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф