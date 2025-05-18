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Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 18.05.2025 (обновлено: 17:29 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/mariupol-2017707565.html
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя - РИА Новости, 18.05.2025
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя
Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:13:00+03:00
2025-05-18T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
кирилл макаров
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МАРИУПОЛЬ,18 мая - РИА Новости. Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров. "Сегодня в преддверии третьей годовщины освобождения Мариуполя молодежь совершила автопробег до центра Мариуполя и развернули триколор Донецкой Народной Республики", - рассказал Макаров. По его словам, молодежь ДНР начала свой автопробег до центра Мариуполя из Новоазовска по федеральной трассе Р-280. В автопробеге участвовало около ста машин. В самом Мариуполе порядка 500 активистов участвовали в развертывании флага ДНР. Ко Дню освобождения города на набережной Мариуполя также была оборудована интерактивная спортивная зона, а также зона тренировки спасательных навыков. Позже был проведен праздничный концерт с участием донецких рок-групп.
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Автопробег и 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения Мариуполя
Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров.
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мариуполь, донецкая народная республика, кирилл макаров, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя

В Мариуполе провели пробег и развернули 200-метровый флаг ко Дню освобождения

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МАРИУПОЛЬ,18 мая - РИА Новости. Молодежь провела автопробег и развернула в центре Мариуполя 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения города, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров.
"Сегодня в преддверии третьей годовщины освобождения Мариуполя молодежь совершила автопробег до центра Мариуполя и развернули триколор Донецкой Народной Республики", - рассказал Макаров.
По его словам, молодежь ДНР начала свой автопробег до центра Мариуполя из Новоазовска по федеральной трассе Р-280. В автопробеге участвовало около ста машин. В самом Мариуполе порядка 500 активистов участвовали в развертывании флага ДНР.
Ко Дню освобождения города на набережной Мариуполя также была оборудована интерактивная спортивная зона, а также зона тренировки спасательных навыков. Позже был проведен праздничный концерт с участием донецких рок-групп.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаКирилл МакаровРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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