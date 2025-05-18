https://ria.ru/20250518/makron-2017735341.html

"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите

"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите - РИА Новости, 18.05.2025

"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите

Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T23:45:00+03:00

2025-05-18T23:45:00+03:00

2025-05-18T23:45:00+03:00

в мире

франция

флориан филиппо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017733846_145:0:1087:530_1920x0_80_0_0_92168a80d4fee8b6e84aa94bea229bf9.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в Албании."Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюбленный в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!" —задается он риторическим вопросом.К своей публикации политик приложил совместное фото лидеров стран на саммите Европейского политического общества, среди которых Макрон единственный, кто проявил неуместную веселость.Ранее на том же саммите произошел еще один эпизод с участием Макрона. Президент Франции подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою ладонь на руку турецкого лидера, между ними завязалась беседа.Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места.

https://ria.ru/20250517/makron-2017621021.html

https://ria.ru/20250517/makron-2017630586.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, флориан филиппо