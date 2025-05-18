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"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите - РИА Новости, 18.05.2025
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23:45 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/makron-2017735341.html
"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите
"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите - РИА Новости, 18.05.2025
"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите
Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T23:45:00+03:00
2025-05-18T23:45:00+03:00
в мире
франция
флориан филиппо
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в Албании."Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюбленный в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!" —задается он риторическим вопросом.К своей публикации политик приложил совместное фото лидеров стран на саммите Европейского политического общества, среди которых Макрон единственный, кто проявил неуместную веселость.Ранее на том же саммите произошел еще один эпизод с участием Макрона. Президент Франции подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою ладонь на руку турецкого лидера, между ними завязалась беседа.Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места.
https://ria.ru/20250517/makron-2017621021.html
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в мире, франция, флориан филиппо
В мире, Франция, Флориан Филиппо
"Идиот". Макрона высмеяли из-за фото на европейском саммите

Филиппо: Макрон единственный, кто самовлюбленно веселится на саммите в Албании

© Фото : Florian Philippot/XСаммит Европейского политического сообщества в Албании
Саммит Европейского политического сообщества в Албании - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Florian Philippot/X
Саммит Европейского политического сообщества в Албании
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в Албании.
"Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюбленный в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!" —задается он риторическим вопросом.
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К своей публикации политик приложил совместное фото лидеров стран на саммите Европейского политического общества, среди которых Макрон единственный, кто проявил неуместную веселость.
Ранее на том же саммите произошел еще один эпизод с участием Макрона. Президент Франции подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою ладонь на руку турецкого лидера, между ними завязалась беседа.
Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места.
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17 мая, 23:25
 
В миреФранцияФлориан Филиппо
 
 
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