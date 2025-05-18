https://ria.ru/20250518/lyubimova-2017677289.html

Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV

Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV - РИА Новости, 18.05.2025

Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV

Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:23:00+03:00

2025-05-18T13:23:00+03:00

2025-05-18T13:53:00+03:00

религия

россия

ольга любимова

франциск (хорхе марио бергольо)

новый папа римский

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.Церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV проходит в воскресенье."Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента Российской Федерации возглавлявшая российскую делегацию на похоронах папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии (интронизации Льва XIV - ред.) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута", - говорится в сообщении.Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии похорон Россию представила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

https://ria.ru/20250513/putin-2016768498.html

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россия, ольга любимова, франциск (хорхе марио бергольо), новый папа римский, в мире