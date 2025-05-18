В Ливане освятили православный храм в русском стиле
На востоке Ливана освятили православный храм в русском архитектурном стиле
© Фото : Храм вмц. Екатерины на ВспольеТоржественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в городе Захле, Ливан
Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в городе Захле, Ливан
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БЕЙРУТ, 18 мая - РИА Новости. Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" состоялась в ливанском городе Захле, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии освящения от российской стороны участвовала делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антолием. Также на мероприятия присутствовали посол РФ в Ливане Александр Рудаков, ливанские политики и местные жители.
Храмовый комплекс, включающий в себя музей, построен на самой высокой точке города Захле в долине Бекаа на востоке Ливана. В отличие от большинства православных храмов Ливана, построенных согласно канонам византийского зодчества, расположенный на горе с видом на город храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" оформлен в русском стиле.
Отвечающий за строительство храма Халил Сайкали в беседе с РИА Новости в июле прошлого года рассказал, что первый этап строительства храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" профинансировал российский Фонд поддержки культуры и христианского наследия. Со слов собеседника, фонд организовал производство куполов и их дальнейшую доставку в Ливан в апреле 2022 года, а также предоставил церковную утварь, элементы одеяния священнослужителей и коллекцию русских православных икон.
Город Захле считается единственным христианским городом на Ближнем Востоке, где построено более 52 церквей различных христианских конфессий, в число которых входят четыре православных храма.
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