https://ria.ru/20250518/livan-2017700636.html

В Ливане освятили православный храм в русском стиле

В Ливане освятили православный храм в русском стиле - РИА Новости, 18.05.2025

В Ливане освятили православный храм в русском стиле

Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" состоялась в ливанском городе Захле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:27:00+03:00

2025-05-18T16:27:00+03:00

2025-05-18T16:27:00+03:00

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БЕЙРУТ, 18 мая - РИА Новости. Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" состоялась в ливанском городе Захле, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии освящения от российской стороны участвовала делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антолием. Также на мероприятия присутствовали посол РФ в Ливане Александр Рудаков, ливанские политики и местные жители. Храмовый комплекс, включающий в себя музей, построен на самой высокой точке города Захле в долине Бекаа на востоке Ливана. В отличие от большинства православных храмов Ливана, построенных согласно канонам византийского зодчества, расположенный на горе с видом на город храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" оформлен в русском стиле. Отвечающий за строительство храма Халил Сайкали в беседе с РИА Новости в июле прошлого года рассказал, что первый этап строительства храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" профинансировал российский Фонд поддержки культуры и христианского наследия. Со слов собеседника, фонд организовал производство куполов и их дальнейшую доставку в Ливан в апреле 2022 года, а также предоставил церковную утварь, элементы одеяния священнослужителей и коллекцию русских православных икон. Город Захле считается единственным христианским городом на Ближнем Востоке, где построено более 52 церквей различных христианских конфессий, в число которых входят четыре православных храма.

https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017672496.html

https://ria.ru/20250515/rpts-2017147371.html

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ливан, россия, александр рудаков (посол россии в ливане )