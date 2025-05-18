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В Ливане освятили православный храм в русском стиле - РИА Новости, 18.05.2025
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Религия
 
16:27 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/livan-2017700636.html
В Ливане освятили православный храм в русском стиле
В Ливане освятили православный храм в русском стиле - РИА Новости, 18.05.2025
В Ливане освятили православный храм в русском стиле
Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" состоялась в ливанском городе Захле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:27:00+03:00
2025-05-18T16:27:00+03:00
религия
ливан
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александр рудаков (посол россии в ливане )
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БЕЙРУТ, 18 мая - РИА Новости. Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" состоялась в ливанском городе Захле, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии освящения от российской стороны участвовала делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антолием. Также на мероприятия присутствовали посол РФ в Ливане Александр Рудаков, ливанские политики и местные жители. Храмовый комплекс, включающий в себя музей, построен на самой высокой точке города Захле в долине Бекаа на востоке Ливана. В отличие от большинства православных храмов Ливана, построенных согласно канонам византийского зодчества, расположенный на горе с видом на город храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" оформлен в русском стиле. Отвечающий за строительство храма Халил Сайкали в беседе с РИА Новости в июле прошлого года рассказал, что первый этап строительства храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" профинансировал российский Фонд поддержки культуры и христианского наследия. Со слов собеседника, фонд организовал производство куполов и их дальнейшую доставку в Ливан в апреле 2022 года, а также предоставил церковную утварь, элементы одеяния священнослужителей и коллекцию русских православных икон. Город Захле считается единственным христианским городом на Ближнем Востоке, где построено более 52 церквей различных христианских конфессий, в число которых входят четыре православных храма.
https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017672496.html
https://ria.ru/20250515/rpts-2017147371.html
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ливан, россия, александр рудаков (посол россии в ливане )
Религия, Ливан, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
В Ливане освятили православный храм в русском стиле

На востоке Ливана освятили православный храм в русском архитектурном стиле

© Фото : Храм вмц. Екатерины на ВспольеТоржественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в городе Захле, Ливан
Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери Нечаянная радость в городе Захле, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Храм вмц. Екатерины на Всполье
Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в городе Захле, Ливан
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БЕЙРУТ, 18 мая - РИА Новости. Торжественная церемония освящения православного храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" состоялась в ливанском городе Захле, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии освящения от российской стороны участвовала делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антолием. Также на мероприятия присутствовали посол РФ в Ливане Александр Рудаков, ливанские политики и местные жители.
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Храмовый комплекс, включающий в себя музей, построен на самой высокой точке города Захле в долине Бекаа на востоке Ливана. В отличие от большинства православных храмов Ливана, построенных согласно канонам византийского зодчества, расположенный на горе с видом на город храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" оформлен в русском стиле.
Отвечающий за строительство храма Халил Сайкали в беседе с РИА Новости в июле прошлого года рассказал, что первый этап строительства храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" профинансировал российский Фонд поддержки культуры и христианского наследия. Со слов собеседника, фонд организовал производство куполов и их дальнейшую доставку в Ливан в апреле 2022 года, а также предоставил церковную утварь, элементы одеяния священнослужителей и коллекцию русских православных икон.
Город Захле считается единственным христианским городом на Ближнем Востоке, где построено более 52 церквей различных христианских конфессий, в число которых входят четыре православных храма.
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