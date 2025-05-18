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В Ливане заявили о ранении военного при израильском обстреле - РИА Новости, 18.05.2025
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14:08 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/livan-2017685137.html
В Ливане заявили о ранении военного при израильском обстреле
В Ливане заявили о ранении военного при израильском обстреле - РИА Новости, 18.05.2025
В Ливане заявили о ранении военного при израильском обстреле
Один ливанский военный пострадал в результате израильского обстрела возле блокпоста на юге страны, заявила армия Ливана. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:08:00+03:00
2025-05-18T14:08:00+03:00
в мире
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бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Один ливанский военный пострадал в результате израильского обстрела возле блокпоста на юге страны, заявила армия Ливана. "Один из военных получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела израильским противником машины возле блокпоста Бейт-Яхун - Бейт-Джбейль", - говорится в заявлении ливанской армии. Соглашение о прекращении огня на юге Ливана, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболлах" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности, поступающие со стороны "Хезболлы".
https://ria.ru/20250517/armija-2017549225.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Ливане заявили о ранении военного при израильском обстреле

Армия Ливана заявила о ранении военного при обстреле Израилем машины у блокпоста

© AP Photo / Bilal HusseinЛиванский военнослужащий в районе границы с Израилем
Ливанский военнослужащий в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Ливанский военнослужащий в районе границы с Израилем. Архивное фото
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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Один ливанский военный пострадал в результате израильского обстрела возле блокпоста на юге страны, заявила армия Ливана.
"Один из военных получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела израильским противником машины возле блокпоста Бейт-Яхун - Бейт-Джбейль", - говорится в заявлении ливанской армии.
Соглашение о прекращении огня на юге Ливана, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболлах" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности, поступающие со стороны "Хезболлы".
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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