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Лев XIV призвал построить католическую церковь на любви и единстве - РИА Новости, 18.05.2025
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Религия
 
13:08 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/lev-2017675607.html
Лев XIV призвал построить католическую церковь на любви и единстве
Лев XIV призвал построить католическую церковь на любви и единстве - РИА Новости, 18.05.2025
Лев XIV призвал построить католическую церковь на любви и единстве
Папа Римский Лев XIV в проповеди на церемонии интронизации призвал к единству католической Церкви, которая должна стать основой для всеобщего мира, передает... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:08:00+03:00
2025-05-18T13:08:00+03:00
религия
в мире
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ВАТИКАН, 18 мая – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в проповеди на церемонии интронизации призвал к единству католической Церкви, которая должна стать основой для всеобщего мира, передает корреспондент РИА Новости. "Братья и сестры, я хотел бы видеть в качестве нашего первого желания единую Церковь как знак единства и общения, которая станет закваской для примиренного мира. В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, причиненных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от других, и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных", - заявил новый понтифик, обращаясь к многотысячной толпе верующих. Папа Лев заявил, что был избран на конклаве "безо всяких заслуг" и "со страхом и трепетом" идет к пастве "как брат, желающий быть слугой ее веры и радости". Церковь, отметил он, призвана "предложить Божью любовь каждому, чтобы достичь того единства, которое не отменяет различий, но ценит личную историю каждого человека, а также социальную и религиозную культуру каждого народа". "Cо светом и силой Святого Духа давайте построим Церковь, основанную на Божией любви и знаке единства, миссионерскую Церковь, которая открывает свои объятия миру, которая возвещает Слово, которая позволяет беспокоить себя истории и которая становится дрожжами гармонии для человечества", - заявил папа Лев. На инаугурационной мессе на площади Святого Петра новому понтифику были вручены символы верховной власти Римского понтифика - так называемый "перстень Рыбака" и омофор (pallio). По сообщению службы печати Святого престола, в церемонии вступления Льва XIV на Апостольский престол приняли участие около 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20250519/papa_rimskiy-2015918610.html
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в мире, новый папа римский, папа римский лев xiv
Религия, В мире, Новый Папа Римский, Папа римский Лев XIV
Лев XIV призвал построить католическую церковь на любви и единстве

Папа Римский Лев XIV призвал построить католическую церковь на любви и единстве

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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ВАТИКАН, 18 мая – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в проповеди на церемонии интронизации призвал к единству католической Церкви, которая должна стать основой для всеобщего мира, передает корреспондент РИА Новости.
"Братья и сестры, я хотел бы видеть в качестве нашего первого желания единую Церковь как знак единства и общения, которая станет закваской для примиренного мира. В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, причиненных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от других, и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных", - заявил новый понтифик, обращаясь к многотысячной толпе верующих.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Папа Лев заявил, что был избран на конклаве "безо всяких заслуг" и "со страхом и трепетом" идет к пастве "как брат, желающий быть слугой ее веры и радости". Церковь, отметил он, призвана "предложить Божью любовь каждому, чтобы достичь того единства, которое не отменяет различий, но ценит личную историю каждого человека, а также социальную и религиозную культуру каждого народа".
"Cо светом и силой Святого Духа давайте построим Церковь, основанную на Божией любви и знаке единства, миссионерскую Церковь, которая открывает свои объятия миру, которая возвещает Слово, которая позволяет беспокоить себя истории и которая становится дрожжами гармонии для человечества", - заявил папа Лев.
На инаугурационной мессе на площади Святого Петра новому понтифику были вручены символы верховной власти Римского понтифика - так называемый "перстень Рыбака" и омофор (pallio).
По сообщению службы печати Святого престола, в церемонии вступления Льва XIV на Апостольский престол приняли участие около 100 тысяч человек.
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