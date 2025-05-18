https://ria.ru/20250518/leto-2017655887.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето

Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето - РИА Новости, 18.05.2025

Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето

Лето в Москве наступит точно в срок, в конце мая ожидается до плюс 23 - плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:25:00+03:00

2025-05-18T09:25:00+03:00

2025-05-18T09:25:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лето в Москве наступит точно в срок, в конце мая ожидается до плюс 23 - плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Метеорологическое" лето в Москве наступит через 10 суток… Под занавес мая в Центральной России на прогностическом горизонте просматриваются дневные температуры плюс 23 - плюс 28, по ночам столбики термометров будут держаться выше плюс 10 градусов. И самое главное, в эти дни, с 27-го числа и далее, ожидается наступление так называемого "метеорологического лета", когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 15 градусов, а значит, смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что согласно наблюдениям за последние 30 лет, "климатическое" лето в Москве, как правило, наступает 26 мая. "Так что, оба лета вступят в свои права практически в унисон. А календарное лето вообще может начаться с плюс 25 - плюс 30 градусов", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250501/prognoz-2014397067.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"