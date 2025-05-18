https://ria.ru/20250518/kurskaya-2017661686.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.05.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:00:00+03:00
2025-05-18T10:00:00+03:00
2025-05-18T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил региональный оперштаб. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА объявлялась в регионе ранним утром в воскресенье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Оперштаб Курской области спустя более 3,5 часа отменил опасность атаки БПЛА