Глава крымского парламента назвал передачу полуострова УССР волюнтаризмом
Константинов: при передаче Крыма УССР в 1954 году было много правовых нарушений
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание государственного совета республики Крым в Симферополе.
Здание государственного совета республики Крым в Симферополе.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал передачу Крыма в 1954 году из РСФСР в состав УССР волюнтаризмом, добавив, что решение было принято с большим числом правовых ляпов.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал галиматьёй звучавшие в 1954 году аргументы для передачи Крыма в состав УССР. По его словам, подлинная причина крылась в необходимости советского лидера Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинских партийных начальников и укрепить свою власть. Мединский подчеркнул, что в передаче Крыма УССР был заинтересован не только Хрущев, но и группа других лиц.
"При передаче Крыма в состав УССР было допущено много правовых ляпов и несоответствий, в том числе нарушены положения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Решение принималось кулуарно и в спешке. Оно было непопулярным среди однопартийцев Хрущева и волюнтаристским", - сказал Константинов.
По его словам, никакой социально-экономической необходимости в передаче полуострова в состав УССР не было.
"Кроме того, что Хрущеву захотелось преподнести УССР подарок по случаю 300-летней годовщины Переяславской рады, других каких-либо оснований, в том числе социально-экономических, для принятия решения передать Крым из состава РСФСР не было", - сказал глава парламента.
При этом, по его словам, Украина не имеет никакого права претендовать на полуостров, так как его передача в состав УССР проводилась в рамках единой страны – СССР.
Ранее рабочая группа при крымском парламенте выявила множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР в 1954 году и сформировала юридическую базу, доказывающую незаконность того решения.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".