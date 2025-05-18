https://ria.ru/20250518/krym-2017676048.html

В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА

В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.05.2025

В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА

Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:13:00+03:00

2025-05-18T13:13:00+03:00

2025-05-18T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение объявили в воскресенье утром в 5.50 мск. Оно продлилось около шести часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

россия

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия, безопасность