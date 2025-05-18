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В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА
В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.05.2025
В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА
Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:13:00+03:00
2025-05-18T13:13:00+03:00
2025-05-18T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение объявили в воскресенье утром в 5.50 мск. Оно продлилось около шести часов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия, Безопасность
В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА
МЧС России: предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено