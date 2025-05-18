https://ria.ru/20250518/krym-2017669666.html

В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года - РИА Новости, 18.05.2025

В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

Памятные мероприятия прошли в воскресенье в посёлке Сирень (Сюрень) в Бахчисарайском районе Крыма на мемориальном комплексе жертвам депортации 1944 года, в них... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:01:00+03:00

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2025-05-18T12:01:00+03:00

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ПОСЕЛОК СИРЕНЬ (Крым), 18 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия прошли в воскресенье в посёлке Сирень (Сюрень) в Бахчисарайском районе Крыма на мемориальном комплексе жертвам депортации 1944 года, в них приняли участие власти Крыма, духовенство, общественники, передает корреспондент РИА Новости. Мемориальный комплекс в Бахчисарайском районе был открыт несколько лет назад и называется "Путь возрождения народов Крыма". "Цель сегодняшних мероприятий – почтить память тех, кто пострадал в 1944 году, и помолиться о том, чтобы таких событий больше не повторялось", - сказал муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Мероприятия, посвященные годовщине депортации, проводятся в Крыму в усеченном формате по соображениям безопасности, пояснил присутствовавший на месте глава Крыма Сергей Аксенов. При этом мемориал в посёлке Сирень будет весь день открыт для посетителей, добавил он. "В Крыму памятные даты нас объединяют, не только радостные, но и скорбные. Очень важен указ президента от 21 апреля 2014 года, который восстановил историческую справедливость, реабилитировал невинно осуждённых и невинно депортированных людей", - сказал глава Крыма. В годы Великой Отечественной войны депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители нескольких национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары, итальянцы и крымские татары. Выселение крымских татар началось 18 мая 1944 года. После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, 21 апреля того же года президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

https://ria.ru/20230918/medinskiy-1897092349.html

https://ria.ru/20240713/krym-1959411638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, россия, эмирали аблаев, сергей аксенов (политик), общество