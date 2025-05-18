В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года
Памятные мероприятия прошли у мемориала жертвам депортации 1944 года в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов в рамках памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии возложения цветов в рамках памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма
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ПОСЕЛОК СИРЕНЬ (Крым), 18 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия прошли в воскресенье в посёлке Сирень (Сюрень) в Бахчисарайском районе Крыма на мемориальном комплексе жертвам депортации 1944 года, в них приняли участие власти Крыма, духовенство, общественники, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальный комплекс в Бахчисарайском районе был открыт несколько лет назад и называется "Путь возрождения народов Крыма".
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"Цель сегодняшних мероприятий – почтить память тех, кто пострадал в 1944 году, и помолиться о том, чтобы таких событий больше не повторялось", - сказал муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
Мероприятия, посвященные годовщине депортации, проводятся в Крыму в усеченном формате по соображениям безопасности, пояснил присутствовавший на месте глава Крыма Сергей Аксенов. При этом мемориал в посёлке Сирень будет весь день открыт для посетителей, добавил он.
"В Крыму памятные даты нас объединяют, не только радостные, но и скорбные. Очень важен указ президента от 21 апреля 2014 года, который восстановил историческую справедливость, реабилитировал невинно осуждённых и невинно депортированных людей", - сказал глава Крыма.
В годы Великой Отечественной войны депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители нескольких национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары, итальянцы и крымские татары. Выселение крымских татар началось 18 мая 1944 года. После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, 21 апреля того же года президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".
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