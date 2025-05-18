https://ria.ru/20250518/konturmarket-2017652359.html

Исследование показало спрос на алкоголь в России в майские праздники

Исследование показало спрос на алкоголь в России в майские праздники - РИА Новости, 18.05.2025

Исследование показало спрос на алкоголь в России в майские праздники

Россияне в майские праздники 2025 года уменьшили спрос на алкоголь на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего упали продажи коньяка и РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:52:00+03:00

2025-05-18T08:52:00+03:00

2025-05-18T08:53:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне в майские праздники 2025 года уменьшили спрос на алкоголь на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего упали продажи коньяка и вина – на 21% и 14% соответственно, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". Аналитики изучили 743 тысячи чеков из торговых точек по всей стране и проанализировали, как изменились цены и спрос на алкоголь в майские праздники. Сравнивались данные за период с 1 по 9 мая 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. "Спрос на алкоголь в майские праздники 2025 года снизился незначительно - на 6%. Это произошло на фоне общей инфляции. Сильнее всего сократились продажи коньяка и вина - на 21% и 14% соответственно. В то же время спрос на водку и пиво остался на уровне прошлого года, несмотря на рост цен. Продажи шампанского, в том числе игристых вин, увеличились. Это связано с ростом предложения со стороны российских производителей", - сообщили в компании. Там отметили, что за указанный период вино подорожало на 17% за бутылку 0,75 литра, до 633 рублей в среднем. Коньяк объемом 0,7 литра в среднем увеличился в цене на 9%, до 914 рублей. При этом спрос на виски снизился на 8%, средняя цена напитка объемом 0,7 литра снизилась на 2%, до 2270 рублей - это единственный алкогольный напиток, который подешевел за указанный период. В то же время пиво покупали на 1% чаще, чем годом ранее. Стоимость напитка выросла на 17% и в среднем составила 304 рубля. Спрос на водку остался на уровне прошлого года, однако цена выросла на 16%, до 539 рублей. В исследовании говорится, что игристое стало самым популярным напитком в период майских праздников. Так, его продажи выросли на 7%. Средняя цена увеличилась на 11% - с 1118 до 1246 рублей за бутылку.

https://ria.ru/20250503/pitanie-2014821261.html

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экономика, россия