https://ria.ru/20250518/kniga-2017712043.html
В Москве прошла презентация книги о событиях на Украине 2014 года и СВО
В Москве прошла презентация книги о событиях на Украине 2014 года и СВО - РИА Новости, 18.05.2025
В Москве прошла презентация книги о событиях на Украине 2014 года и СВО
Презентация двух частей книги о событиях на Украине в 2014 году и о специальной военной операции прошла в музее Победы на Поклонной горе в Москве, рассказал РИА РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:52:00+03:00
2025-05-18T17:52:00+03:00
2025-05-18T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
вооруженные силы украины
украина
москва
россия
столкновения в одессе
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017712443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d12abe50c988424a7d70dc6358394db.jpg
ДОНЕЦК, 18 май - РИА Новости. Презентация двух частей книги о событиях на Украине в 2014 году и о специальной военной операции прошла в музее Победы на Поклонной горе в Москве, рассказал РИА Новости автор, бывший начальник медицинской службы второго штурмового батальона добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского" с позывным "Рузай". Он пояснил, что в свет вышли две части книги. Первая - о событиях в Донбассе и в Одессе, которые произошли в начале 2014-го года, а именно об обстрелах мирных городов ДНР и событиях в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе. Вторая часть - о событиях специальной военной операции. Материал для книг собирался в течении нескольких лет, отметил он. "В первой книге собраны воспоминания очевидцев о первых ударах ВСУ по городам ДНР и ЛНР, рассказы ополченцев. Описание событий восстановлены практически поминутно. Также подробно описаны события в Доме профсоюзов в Одессе. Вторая книга уже о событиях СВО, о добровольцах и о героизме наших бойцов. Там собраны воспоминания о разных операциях и ситуациях. Книги написаны в госпитале, где находился после ранения", - рассказал "Рузай".
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014695369.html
одесса
украина
москва
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017712443_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86fe7fa540d2e82e61a8037d46d19d3e.jpg
Презентация книги о спецоперации и о событиях на Украине в 2014 году
Презентация двух частей книги о событиях на Украине в 2014-м и о спецоперации прошла в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал РИА Новости их автор, бывший начальник медслужбы 2-го штурмового батальона добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского с позывным "Рузай".
2025-05-18T17:52
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, вооруженные силы украины, украина, москва, россия, столкновения в одессе, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина, Москва, Россия, Столкновения в Одессе, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В Москве прошла презентация книги о событиях на Украине 2014 года и СВО
В Москве прошла презентация двух частей книги о событиях 2014 года и СВО