https://ria.ru/20250518/kniga-2017712043.html

В Москве прошла презентация книги о событиях на Украине 2014 года и СВО

В Москве прошла презентация книги о событиях на Украине 2014 года и СВО - РИА Новости, 18.05.2025

В Москве прошла презентация книги о событиях на Украине 2014 года и СВО

Презентация двух частей книги о событиях на Украине в 2014 году и о специальной военной операции прошла в музее Победы на Поклонной горе в Москве, рассказал РИА РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T17:52:00+03:00

2025-05-18T17:52:00+03:00

2025-05-18T18:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 май - РИА Новости. Презентация двух частей книги о событиях на Украине в 2014 году и о специальной военной операции прошла в музее Победы на Поклонной горе в Москве, рассказал РИА Новости автор, бывший начальник медицинской службы второго штурмового батальона добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского" с позывным "Рузай". Он пояснил, что в свет вышли две части книги. Первая - о событиях в Донбассе и в Одессе, которые произошли в начале 2014-го года, а именно об обстрелах мирных городов ДНР и событиях в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе. Вторая часть - о событиях специальной военной операции. Материал для книг собирался в течении нескольких лет, отметил он. "В первой книге собраны воспоминания очевидцев о первых ударах ВСУ по городам ДНР и ЛНР, рассказы ополченцев. Описание событий восстановлены практически поминутно. Также подробно описаны события в Доме профсоюзов в Одессе. Вторая книга уже о событиях СВО, о добровольцах и о героизме наших бойцов. Там собраны воспоминания о разных операциях и ситуациях. Книги написаны в госпитале, где находился после ранения", - рассказал "Рузай".

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014695369.html

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Презентация книги о спецоперации и о событиях на Украине в 2014 году Презентация двух частей книги о событиях на Украине в 2014-м и о спецоперации прошла в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал РИА Новости их автор, бывший начальник медслужбы 2-го штурмового батальона добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского с позывным "Рузай". 2025-05-18T17:52 true PT1M14S

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