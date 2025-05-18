https://ria.ru/20250518/kletchatka-2017665091.html

Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки

Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки - РИА Новости, 18.05.2025

Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки

Клетчатка является важным элементом питания, влияющим на пищеварение, иммунитет, обмен веществ и состояние кожи, оптимальный способ ее получить - употреблять... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:48:00+03:00

2025-05-18T10:48:00+03:00

2025-05-18T10:48:00+03:00

общество

клетчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601046368_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cf8a6b8cf722f6e136522c3ad051a553.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Клетчатка является важным элементом питания, влияющим на пищеварение, иммунитет, обмен веществ и состояние кожи, оптимальный способ ее получить - употреблять цельные продукты, такие как авокадо, ягоды, овощи, овсянка и другие, рассказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, создатель бренда витаминов IPSUM и клиники BIOcheck Александр Дзидзария. "Клетчатку называют "суперсилой" здорового рациона, ведь это один из компонентов пищи, влияющий на организм по нескольким направлениям. Суточная норма клетчатки составляет 25-30 граммов для женщин и 30–38 - для мужчин. Однако большинство людей не выходят за пределы 15–18 граммов. Такая нехватка может заметно сказаться на работе кишечника, состоянии кожи и иммунитета. Восполнить норму, не прибегая к добавкам, можно", - сообщил Дзидзария. Существует два основных типа клетчатки - растворимая и нерастворимая, и обе крайне важны. "Растворимая, вступая в контакт с жидкостью, увеличивается в кишечнике и замедляет всасывание углеводов и жиров, создает чувство сытости. Она содержится в бананах, изюме, брюссельской капусте, бобовых. Нерастворимая клетчатка стимулирует перистальтику и ускоряет очищение кишечника. Она содержится в моркови, картофеле, орехах. Рацион должен включать оба типа клетчатки - это поможет наладить здоровье пищеварительной и иммунной системы", - подчеркнул эксперт. При этом он уточнил, что при чрезмерном потреблении, особенно в виде добавок, клетчатка может снижать уровень усвоения жирорастворимых витаминов - A, D, E и K. "Однако в условиях сбалансированного питания этот риск практически отсутствует. В умеренных количествах клетчатка способствует лучшему усвоению ряда витаминов, за счет здоровья микрофлоры и слизистой", - сказал Дзидзария. "Оптимальный способ получить клетчатку - цельные продукты: авокадо, ягоды, овощи, овсянка, бобовые, семена чиа и льна, яблоки с кожурой, орехи и семечки. В натуральной пище она идет в сбалансированном сочетании с другими полезными веществами, которые усиливают ее действие. Эти продукты также поддерживают микрофлору, обеспечивая усвоение ряда витаминов и минералов", - добавил он. В свою очередь бренд-шеф ресторана "PRO Хинкали" Андрей Бова рассказал, что ресторанная еда также бывает полезной и наполненной клетчаткой. "Пользу организму принесут такие позиции из меню, как салат с томатами и грузинским сыром, чахохбили (традиционное грузинское рагу из курицы и ассорти овощей), нежный брокколи-кейк с тыквенным пюре и страчателлой, карпаччо из цветной капусты с киноа, эдамаме и кедровым орехом, дорадо на гриле с тархуном и лимоном, шашлык из лосося или просто овощи-гриль. Все это - примеры сочетания белка и клетчатки, что вполне вписывается в концепцию правильного питания", - отметил он.

https://ria.ru/20250329/rossija-2008137076.html

https://ria.ru/20250309/eda-2003876609.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, клетчатка