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Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки - РИА Новости, 18.05.2025
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10:48 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/kletchatka-2017665091.html
Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки
Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки - РИА Новости, 18.05.2025
Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки
Клетчатка является важным элементом питания, влияющим на пищеварение, иммунитет, обмен веществ и состояние кожи, оптимальный способ ее получить - употреблять... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:48:00+03:00
2025-05-18T10:48:00+03:00
общество
клетчатка
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Клетчатка является важным элементом питания, влияющим на пищеварение, иммунитет, обмен веществ и состояние кожи, оптимальный способ ее получить - употреблять цельные продукты, такие как авокадо, ягоды, овощи, овсянка и другие, рассказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, создатель бренда витаминов IPSUM и клиники BIOcheck Александр Дзидзария. "Клетчатку называют "суперсилой" здорового рациона, ведь это один из компонентов пищи, влияющий на организм по нескольким направлениям. Суточная норма клетчатки составляет 25-30 граммов для женщин и 30–38 - для мужчин. Однако большинство людей не выходят за пределы 15–18 граммов. Такая нехватка может заметно сказаться на работе кишечника, состоянии кожи и иммунитета. Восполнить норму, не прибегая к добавкам, можно", - сообщил Дзидзария. Существует два основных типа клетчатки - растворимая и нерастворимая, и обе крайне важны. "Растворимая, вступая в контакт с жидкостью, увеличивается в кишечнике и замедляет всасывание углеводов и жиров, создает чувство сытости. Она содержится в бананах, изюме, брюссельской капусте, бобовых. Нерастворимая клетчатка стимулирует перистальтику и ускоряет очищение кишечника. Она содержится в моркови, картофеле, орехах. Рацион должен включать оба типа клетчатки - это поможет наладить здоровье пищеварительной и иммунной системы", - подчеркнул эксперт. При этом он уточнил, что при чрезмерном потреблении, особенно в виде добавок, клетчатка может снижать уровень усвоения жирорастворимых витаминов - A, D, E и K. "Однако в условиях сбалансированного питания этот риск практически отсутствует. В умеренных количествах клетчатка способствует лучшему усвоению ряда витаминов, за счет здоровья микрофлоры и слизистой", - сказал Дзидзария. "Оптимальный способ получить клетчатку - цельные продукты: авокадо, ягоды, овощи, овсянка, бобовые, семена чиа и льна, яблоки с кожурой, орехи и семечки. В натуральной пище она идет в сбалансированном сочетании с другими полезными веществами, которые усиливают ее действие. Эти продукты также поддерживают микрофлору, обеспечивая усвоение ряда витаминов и минералов", - добавил он. В свою очередь бренд-шеф ресторана "PRO Хинкали" Андрей Бова рассказал, что ресторанная еда также бывает полезной и наполненной клетчаткой. "Пользу организму принесут такие позиции из меню, как салат с томатами и грузинским сыром, чахохбили (традиционное грузинское рагу из курицы и ассорти овощей), нежный брокколи-кейк с тыквенным пюре и страчателлой, карпаччо из цветной капусты с киноа, эдамаме и кедровым орехом, дорадо на гриле с тархуном и лимоном, шашлык из лосося или просто овощи-гриль. Все это - примеры сочетания белка и клетчатки, что вполне вписывается в концепцию правильного питания", - отметил он.
https://ria.ru/20250329/rossija-2008137076.html
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общество, клетчатка
Общество, клетчатка
Эксперт рассказал, в какой еде больше всего клетчатки

Профессор Дзидзария: клетчатка содержится в авокадо, ягодах, овощах и овсянке

© Depositphotos.com / Brad CalkinsОвсяные отруби
Овсяные отруби - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Depositphotos.com / Brad Calkins
Овсяные отруби. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Клетчатка является важным элементом питания, влияющим на пищеварение, иммунитет, обмен веществ и состояние кожи, оптимальный способ ее получить - употреблять цельные продукты, такие как авокадо, ягоды, овощи, овсянка и другие, рассказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, создатель бренда витаминов IPSUM и клиники BIOcheck Александр Дзидзария.
"Клетчатку называют "суперсилой" здорового рациона, ведь это один из компонентов пищи, влияющий на организм по нескольким направлениям. Суточная норма клетчатки составляет 25-30 граммов для женщин и 30–38 - для мужчин. Однако большинство людей не выходят за пределы 15–18 граммов. Такая нехватка может заметно сказаться на работе кишечника, состоянии кожи и иммунитета. Восполнить норму, не прибегая к добавкам, можно", - сообщил Дзидзария.
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Существует два основных типа клетчатки - растворимая и нерастворимая, и обе крайне важны. "Растворимая, вступая в контакт с жидкостью, увеличивается в кишечнике и замедляет всасывание углеводов и жиров, создает чувство сытости. Она содержится в бананах, изюме, брюссельской капусте, бобовых. Нерастворимая клетчатка стимулирует перистальтику и ускоряет очищение кишечника. Она содержится в моркови, картофеле, орехах. Рацион должен включать оба типа клетчатки - это поможет наладить здоровье пищеварительной и иммунной системы", - подчеркнул эксперт.
При этом он уточнил, что при чрезмерном потреблении, особенно в виде добавок, клетчатка может снижать уровень усвоения жирорастворимых витаминов - A, D, E и K. "Однако в условиях сбалансированного питания этот риск практически отсутствует. В умеренных количествах клетчатка способствует лучшему усвоению ряда витаминов, за счет здоровья микрофлоры и слизистой", - сказал Дзидзария.
"Оптимальный способ получить клетчатку - цельные продукты: авокадо, ягоды, овощи, овсянка, бобовые, семена чиа и льна, яблоки с кожурой, орехи и семечки. В натуральной пище она идет в сбалансированном сочетании с другими полезными веществами, которые усиливают ее действие. Эти продукты также поддерживают микрофлору, обеспечивая усвоение ряда витаминов и минералов", - добавил он.
В свою очередь бренд-шеф ресторана "PRO Хинкали" Андрей Бова рассказал, что ресторанная еда также бывает полезной и наполненной клетчаткой. "Пользу организму принесут такие позиции из меню, как салат с томатами и грузинским сыром, чахохбили (традиционное грузинское рагу из курицы и ассорти овощей), нежный брокколи-кейк с тыквенным пюре и страчателлой, карпаччо из цветной капусты с киноа, эдамаме и кедровым орехом, дорадо на гриле с тархуном и лимоном, шашлык из лосося или просто овощи-гриль. Все это - примеры сочетания белка и клетчатки, что вполне вписывается в концепцию правильного питания", - отметил он.
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