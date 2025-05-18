https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html

В Китае полюбили современных российских писателей, заявил издатель

В Китае полюбили современных российских писателей, заявил издатель - РИА Новости, 18.05.2025

В Китае полюбили современных российских писателей, заявил издатель

Произведения современных писателей из России переводятся на китайский язык и становятся узнаваемыми среди любителей литературы в КНР, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T06:56:00+03:00

2025-05-18T06:56:00+03:00

2025-05-18T08:07:00+03:00

китай

россия

чанчунь

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ЧАНЧУНЬ (Китай), 18 мая – РИА Новости. Произведения современных писателей из России переводятся на китайский язык и становятся узнаваемыми среди любителей литературы в КНР, рассказал в беседе с РИА Новости российский издатель, член творческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей РФ Роман Косыгин. "Мы видим, что многие в Китае знают классические произведения русской литературы, которые уже давно переведены на китайский язык, но мы видим, что (жители Китая - ред.) полюбили и современных авторов: (Алексея - ред.) Варламова, (Евгения - ред.) Водолазкина, (Захара - ред.) Прилепина. Многие другие авторы тоже переводятся на китайский язык", - рассказал Косыгин агентству на полях второй Северо-Восточной книжной ярмарки в Чанчуне, расположенном на северо-востоке КНР. Косыгин отметил, что книги современных российских авторов продаются в Китае, а перечисленные выше авторы становятся узнаваемыми среди китайских любителей литературы. Он добавил, что литература приближает две страны друг к другу. Также издатель прокомментировал случаи в Китае, когда произведения российских писателей без разрешения переводятся на китайский язык и продаются в нарушение авторских прав. "В Китае, как и в России, есть нехватка новых произведений для рынка, поэтому они используют и российские в том числе", - сказал он. Говоря о том, как бороться с подобной практикой, Косыгин отметил, что необходимо проводить мониторинг продаваемых книг, в том числе на торговых онлайн-площадках, и указывать на то, что авторские права используются без заключения договора и оплаты. В Чанчуне с 15 по 19 мая проходит вторая Северо-Восточная книжная ярмарка. В рамках мероприятия состоялся китайско-российский культурный диалог "Книги-мост дружбы".

https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017621939.html

https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html

китай

россия

чанчунь

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китай, россия, чанчунь