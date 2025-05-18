https://ria.ru/20250518/khusity-2017662413.html

Хуситы заявили, что дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили, что дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 18.05.2025

Хуситы заявили, что дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" дважды атаковало израильский аэропорт Бен-Гурион, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:08:00+03:00

2025-05-18T10:08:00+03:00

2025-05-18T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" дважды атаковало израильский аэропорт Бен-Гурион, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа."Ракетные силы Вооруженных сил Йемена осуществили военную операцию и нанесли удары по аэропорту Лода, называемому по-израильски аэропортом Бен-Гурион и расположенному в районе оккупированного Яффо (Тель-Авива. — Прим. ред.), двумя баллистическими ракетами: одна из них — гиперзвуковая ракета "Палестина-2", другая — "Зульфикар" <...>. Вчера утром силы беспилотных систем <...> осуществили военную операцию и нанесли удар по аэропорту Лода беспилотником "Яффо", — сказал он.По словам военного представителя, атака баллистическими ракетами была успешной, авиасообщение в аэропорту приостановилось примерно на час.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ.Большинство этих атак отразили средства противоракетной обороны, при этом зафиксированы попадания по территории Израиля. Тель-Авив в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году