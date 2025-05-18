Хуситы заявили, что дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион
Хуситы заявили об атаке ракетами и БПЛА на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" дважды атаковало израильский аэропорт Бен-Гурион, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Ракетные силы Вооруженных сил Йемена осуществили военную операцию и нанесли удары по аэропорту Лода, называемому по-израильски аэропортом Бен-Гурион и расположенному в районе оккупированного Яффо (Тель-Авива. — Прим. ред.), двумя баллистическими ракетами: одна из них — гиперзвуковая ракета "Палестина-2", другая — "Зульфикар" <...>. Вчера утром силы беспилотных систем <...> осуществили военную операцию и нанесли удар по аэропорту Лода беспилотником "Яффо", — сказал он.
По словам военного представителя, атака баллистическими ракетами была успешной, авиасообщение в аэропорту приостановилось примерно на час.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ.
Большинство этих атак отразили средства противоракетной обороны, при этом зафиксированы попадания по территории Израиля. Тель-Авив в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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