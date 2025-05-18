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Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/kherson-2017665764.html
Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области
Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2025
Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области
Российские войска ведут разведывательно-диверсионную работу на оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:57:00+03:00
2025-05-18T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Российские войска ведут разведывательно-диверсионную работу на оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Детали спецопераций комментировать не буду. Могу сказать одно: разведывательно-диверсионная работа ведется на глубину. Правый берег — не просто зона наблюдения. Это зона активности. Наши бойцы там, где враг не ждет", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ ведут разведку в оккупированном ВСУ правобережье Днепра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Российские войска ведут разведывательно-диверсионную работу на оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Детали спецопераций комментировать не буду. Могу сказать одно: разведывательно-диверсионная работа ведется на глубину. Правый берег — не просто зона наблюдения. Это зона активности. Наши бойцы там, где враг не ждет", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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