https://ria.ru/20250518/kherson-2017665764.html

Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области

Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2025

Сальдо рассказал о работе российских войск в Херсонской области

Российские войска ведут разведывательно-диверсионную работу на оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:57:00+03:00

2025-05-18T10:57:00+03:00

2025-05-18T10:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Российские войска ведут разведывательно-диверсионную работу на оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Детали спецопераций комментировать не буду. Могу сказать одно: разведывательно-диверсионная работа ведется на глубину. Правый берег — не просто зона наблюдения. Это зона активности. Наши бойцы там, где враг не ждет", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

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Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность