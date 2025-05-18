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ХАМАС заявило о гибели журналистов при израильских ударах по Газе - РИА Новости, 18.05.2025
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17:02 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/khamas-2017706302.html
ХАМАС заявило о гибели журналистов при израильских ударах по Газе
ХАМАС заявило о гибели журналистов при израильских ударах по Газе - РИА Новости, 18.05.2025
ХАМАС заявило о гибели журналистов при израильских ударах по Газе
Пять журналистов погибли в воскресенье утром в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщило палестинское движение ХАМАС. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:02:00+03:00
2025-05-18T17:02:00+03:00
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Пять журналистов погибли в воскресенье утром в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщило палестинское движение ХАМАС. "Армия оккупации (Израиля - ред.) совершила новое преступление в отношении журналистов … Она одновременно и преднамеренно нанесла удары по пяти журналистам - Азизу аль-Хаджару, Нуру Кандилю, Абд ар-Рахману аль-Абадиле, Халеду Абу Юсефу и Ахмеду аз-Зейнати", - говорится в заявлении ХАМАС. Согласно заявлению, армия Израиля обстреляла в воскресенье утром дома и палатки, в которых находились журналисты, в результате вместе с ними погибли их дети и члены семей. По данным ХАМАС, с 7 октября 2023 года в Газе погибли 220 журналистов. Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали почти 9 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250518/konflikt-1915630213.html
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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
ХАМАС заявило о гибели журналистов при израильских ударах по Газе

ХАМАС: пять журналистов погибли при израильских ударах по Газе в воскресенье

© AP Photo / Leo CorreaДым после израильской бомбардировки сектора Газа
Дым после израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым после израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Пять журналистов погибли в воскресенье утром в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщило палестинское движение ХАМАС.
"Армия оккупации (Израиля - ред.) совершила новое преступление в отношении журналистов … Она одновременно и преднамеренно нанесла удары по пяти журналистам - Азизу аль-Хаджару, Нуру Кандилю, Абд ар-Рахману аль-Абадиле, Халеду Абу Юсефу и Ахмеду аз-Зейнати", - говорится в заявлении ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Согласно заявлению, армия Израиля обстреляла в воскресенье утром дома и палатки, в которых находились журналисты, в результате вместе с ними погибли их дети и члены семей.
По данным ХАМАС, с 7 октября 2023 года в Газе погибли 220 журналистов.
Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали почти 9 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Мухаммед Синвар - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Тело главы ХАМАС в секторе Газа нашли в туннеле под Хан-Юнисом, пишут СМИ
Вчера, 10:39
 
ИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ мире
 
 
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