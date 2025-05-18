https://ria.ru/20250518/khamas-2017664050.html

Тело главы ХАМАС в секторе Газа нашли в туннеле под Хан-Юнисом, пишут СМИ

Тело главы ХАМАС в секторе Газа нашли в туннеле под Хан-Юнисом, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2025

Тело главы ХАМАС в секторе Газа нашли в туннеле под Хан-Юнисом, пишут СМИ

Тело главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара обнаружено в туннеле под городом Хан-Юнис на юге сектора, сообщил телеканал Al-Hadath... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:39:00+03:00

2025-05-18T10:39:00+03:00

2025-05-18T11:45:00+03:00

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сектор газа

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Тело главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара обнаружено в туннеле под городом Хан-Юнис на юге сектора, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники в воскресенье. “Источники подтвердили телеканалу, что тела Мухаммеда Синвара и десяти его помощников обнаружены в туннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа”, — передает телеканал. По данным источников, Синвар был убит в результате израильских ударов несколько дней назад, среди погибших также один из командиров движения, глава бригады ХАМАС в Рафахе Мухаммед Шабане. Израильская гостелерадиокомпания Kan 13 мая сообщила, что Израиль нанес удар по Хан-Юнису, целью которого был Синвар. Согласно сообщению издания, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа. Отмечалось, что гибель главы ХАМАС пока не подтверждена. Мухаммад Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого в октябре прошлого года на юге анклава.

https://ria.ru/20250517/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250515/ljudi-2017138724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа