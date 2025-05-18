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СМИ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их сделку с Саудовской Аравией - РИА Новости, 18.05.2025
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05:49 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/khamas-2017645124.html
СМИ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их сделку с Саудовской Аравией
СМИ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их сделку с Саудовской Аравией - РИА Новости, 18.05.2025
СМИ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их сделку с Саудовской Аравией
Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать их соглашение с Саудовской Аравией о нормализации отношений, которое... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:49:00+03:00
2025-05-18T05:49:00+03:00
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
яхья синвар
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать их соглашение с Саудовской Аравией о нормализации отношений, которое потенциально могло негативно сказаться на решении палестинского вопроса, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на просмотренный документ, который был обнаружен в туннеле в секторе Газа. "Высшие лидеры палестинского движения ХАМАС начали атаку на Израиль 7 октября 2023 года с целью сорвать мирные переговоры между Израилем и Саудовской Аравией, говорится в протоколе встречи на высоком уровне в Газе, которую израильские военные обнаружили в туннеле под анклавом", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, в протоколе от 2 октября 2023 года бывший глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар предупредил, что соглашение откроет дверь для большинства арабских и исламских стран, чтобы они пошли по тому же пути и наладили отношения с Израилем. Он заявил своим соратникам, что для срыва переговоров о нормализации обстановки, которые, по его словам, "обрекут палестинцев на провал", требуются "чрезвычайные меры". Представители арабской разведки, знакомые с ХАМАС и его записями, заявили изданию, что документ, по всей видимости, является подлинным. США начали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в 2020 году, когда были заключены "Соглашения Авраама" с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. В августе 2023 года Вашингтон и Эр-Рияд согласовали план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако переговоры были заморожены после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20250517/egipet-2017553739.html
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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, яхья синвар, хамас
В мире, Израиль, США, Саудовская Аравия, Яхья Синвар, ХАМАС
СМИ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их сделку с Саудовской Аравией

WSJ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их соглашение с Саудовской Аравией

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать их соглашение с Саудовской Аравией о нормализации отношений, которое потенциально могло негативно сказаться на решении палестинского вопроса, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на просмотренный документ, который был обнаружен в туннеле в секторе Газа.
"Высшие лидеры палестинского движения ХАМАС начали атаку на Израиль 7 октября 2023 года с целью сорвать мирные переговоры между Израилем и Саудовской Аравией, говорится в протоколе встречи на высоком уровне в Газе, которую израильские военные обнаружили в туннеле под анклавом", - пишет издание.
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По данным Wall Street Journal, в протоколе от 2 октября 2023 года бывший глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар предупредил, что соглашение откроет дверь для большинства арабских и исламских стран, чтобы они пошли по тому же пути и наладили отношения с Израилем. Он заявил своим соратникам, что для срыва переговоров о нормализации обстановки, которые, по его словам, "обрекут палестинцев на провал", требуются "чрезвычайные меры".
Представители арабской разведки, знакомые с ХАМАС и его записями, заявили изданию, что документ, по всей видимости, является подлинным.
США начали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в 2020 году, когда были заключены "Соглашения Авраама" с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. В августе 2023 года Вашингтон и Эр-Рияд согласовали план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако переговоры были заморожены после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.
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В миреИзраильСШАСаудовская АравияЯхья СинварХАМАС
 
 
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