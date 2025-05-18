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Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа - РИА Новости, 19.05.2025
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22:58 18.05.2025 (обновлено: 00:02 19.05.2025)
https://ria.ru/20250518/izrail-2017732989.html
Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа
Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа - РИА Новости, 19.05.2025
Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа
Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа для предотвращения угрозы голода, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T22:58:00+03:00
2025-05-19T00:02:00+03:00
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
сектор газа
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа для предотвращения угрозы голода, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху."По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовое количество продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса голода в секторе Газа", — говорится в заявлении.В канцелярии считают, что ухудшение ситуации с продовольствием поставит под угрозу продолжение широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому палестинского движения."Израиль будет работать над лишением ХАМАС возможности взять под контроль распределение гуманитарной помощи, чтобы гарантировать, что помощь не попадет к террористам", — добавили в офисе Нетаньяху.В начале мая Тель-Авив на фоне тупика в переговорах по сектору Газа анонсировал значительное расширение военной операции в анклаве. Она получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей региона с севера на юг и усиление ударов по целям ХАМАС.Как подчеркивал премьер Израиля, война не прекратится, даже если палестинское движение отпустит десять заложников. Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее еврейское государство прекратило поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыло въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по сектору Газа. По словам Нетаньяху, это связано с отказом палестинского движения принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.ХАМАС, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20250518/gaza-2017730863.html
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израиль
сектор газа
палестина
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, сектор газа, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, тель-авив
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Сектор Газа, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Тель-Авив
Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа

Израиль разрешит ввоз продовольствия в Газу для предотвращения угрозы голода

© AP Photo / Ohad ZwigenbergГрузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа для предотвращения угрозы голода, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
"По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовое количество продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса голода в секторе Газа", — говорится в заявлении.
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В канцелярии считают, что ухудшение ситуации с продовольствием поставит под угрозу продолжение широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому палестинского движения.
"Израиль будет работать над лишением ХАМАС возможности взять под контроль распределение гуманитарной помощи, чтобы гарантировать, что помощь не попадет к террористам", — добавили в офисе Нетаньяху.
В начале мая Тель-Авив на фоне тупика в переговорах по сектору Газа анонсировал значительное расширение военной операции в анклаве. Она получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей региона с севера на юг и усиление ударов по целям ХАМАС.
Как подчеркивал премьер Израиля, война не прекратится, даже если палестинское движение отпустит десять заложников.
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В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по сектору Газа. По словам Нетаньяху, это связано с отказом палестинского движения принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.
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