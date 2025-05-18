https://ria.ru/20250518/izrail-2017667738.html

Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ

Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2025

Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая, Белый дом в настоящее время занимается координацией встреч Вэнса с руководством еврейского... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T11:27:00+03:00

2025-05-18T11:27:00+03:00

2025-05-18T11:27:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая, Белый дом в настоящее время занимается координацией встреч Вэнса с руководством еврейского государства, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения. В воскресенье Вэнс во главе американской делегации посетит мессу по случаю интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане Телеканал отмечает, что возможный визит Вэнса станет очень важным, так как продемонстрирует, что отношения между Израилем и США по-прежнему стабильны и крепки. Визит вице-президента США состоится после окончания визита президента Дональда Трампа на Ближний Восток, где были подписаны крупные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что офис вице-президента США ведет переговоры с официальными лицами Израиля относительно координации визита, "однако этот вопрос пока не решен окончательно".

https://ria.ru/20250515/tramp-2017190613.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, ватикан, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году