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Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ
Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2025
Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая, Белый дом в настоящее время занимается координацией встреч Вэнса с руководством еврейского... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:27:00+03:00
2025-05-18T11:27:00+03:00
2025-05-18T11:27:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая, Белый дом в настоящее время занимается координацией встреч Вэнса с руководством еврейского государства, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения. В воскресенье Вэнс во главе американской делегации посетит мессу по случаю интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане Телеканал отмечает, что возможный визит Вэнса станет очень важным, так как продемонстрирует, что отношения между Израилем и США по-прежнему стабильны и крепки. Визит вице-президента США состоится после окончания визита президента Дональда Трампа на Ближний Восток, где были подписаны крупные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что офис вице-президента США ведет переговоры с официальными лицами Израиля относительно координации визита, "однако этот вопрос пока не решен окончательно".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, ватикан, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Ватикан, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая