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Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2025
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11:27 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/izrail-2017667738.html
Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ
Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2025
Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая, Белый дом в настоящее время занимается координацией встреч Вэнса с руководством еврейского... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:27:00+03:00
2025-05-18T11:27:00+03:00
в мире
сша
израиль
ватикан
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая, Белый дом в настоящее время занимается координацией встреч Вэнса с руководством еврейского государства, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения. В воскресенье Вэнс во главе американской делегации посетит мессу по случаю интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане Телеканал отмечает, что возможный визит Вэнса станет очень важным, так как продемонстрирует, что отношения между Израилем и США по-прежнему стабильны и крепки. Визит вице-президента США состоится после окончания визита президента Дональда Трампа на Ближний Восток, где были подписаны крупные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что офис вице-президента США ведет переговоры с официальными лицами Израиля относительно координации визита, "однако этот вопрос пока не решен окончательно".
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в мире, сша, израиль, ватикан, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Ватикан, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Вице-президент США может посетить Израиль, пишут СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Израиль 20 мая, Белый дом в настоящее время занимается координацией встреч Вэнса с руководством еврейского государства, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения.
В воскресенье Вэнс во главе американской делегации посетит мессу по случаю интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане
Телеканал отмечает, что возможный визит Вэнса станет очень важным, так как продемонстрирует, что отношения между Израилем и США по-прежнему стабильны и крепки. Визит вице-президента США состоится после окончания визита президента Дональда Трампа на Ближний Восток, где были подписаны крупные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что офис вице-президента США ведет переговоры с официальными лицами Израиля относительно координации визита, "однако этот вопрос пока не решен окончательно".
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В миреСШАИзраильВатиканДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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