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Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 18.05.2025
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02:09 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/izrail-2017638411.html
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 18.05.2025
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:09:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. "Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.
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в мире, израиль, йемен
В мире, Израиль, Йемен
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена

ЦАХАЛ сообщил о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом.
"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
3 мая, 06:45
 
В миреИзраильЙемен
 
 
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