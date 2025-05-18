https://ria.ru/20250518/izrail-2017638411.html
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 18.05.2025
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:09:00+03:00
2025-05-18T02:09:00+03:00
2025-05-18T02:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. "Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20250503/izrail-2014738488.html
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в мире, израиль, йемен
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
ЦАХАЛ сообщил о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля