https://ria.ru/20250518/ivanov-2017711715.html

Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды

Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды - РИА Новости, 19.05.2025

Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды

Певица MaкSим (Марина Максимова) сообщила о смерти клавишника из ее команды Дмитрия Иванова. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-18T17:50:00+03:00

2025-05-18T17:50:00+03:00

2025-05-19T11:54:00+03:00

россия

шоубиз

макsим (марина абросимова)

музыка

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Певица MaкSим (Марина Максимова) сообщила о смерти клавишника из ее команды Дмитрия Иванова. "Сегодня в 5:00 умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем", — написала она в соцсети Instagram*.Как отметила певица, вся команда была уверена, что музыкант будет жить, однако чуда не случилось. "В нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове. <...> Я тебя очень люблю, Димка!" — добавила MакSим.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, макsим (марина абросимова), музыка