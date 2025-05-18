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Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды
Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды - РИА Новости, 19.05.2025
Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды
Певица MaкSим (Марина Максимова) сообщила о смерти клавишника из ее команды Дмитрия Иванова. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T17:50:00+03:00
2025-05-18T17:50:00+03:00
2025-05-19T11:54:00+03:00
россия
шоубиз
макsим (марина абросимова)
музыка
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Певица MaкSим (Марина Максимова) сообщила о смерти клавишника из ее команды Дмитрия Иванова. "Сегодня в 5:00 умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем", — написала она в соцсети Instagram*.Как отметила певица, вся команда была уверена, что музыкант будет жить, однако чуда не случилось. "В нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове. <...> Я тебя очень люблю, Димка!" — добавила MакSим.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, макsим (марина абросимова), музыка
Россия, Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Музыка
Певица МакSим сообщила о смерти музыканта из ее команды
Певица МакSим сообщила о смерти клавишника из ее команды Дмитрия Иванова
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Певица MaкSим (Марина Максимова) сообщила о смерти клавишника из ее команды Дмитрия Иванова.
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"Сегодня в 5:00 умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем", — написала она в соцсети Instagram*.
Как отметила певица, вся команда была уверена, что музыкант будет жить, однако чуда не случилось.
"В нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове. <...> Я тебя очень люблю, Димка!" — добавила MакSим.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.