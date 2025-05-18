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Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США - РИА Новости, 18.05.2025
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21:56 18.05.2025 (обновлено: 22:38 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/iran-2017729964.html
Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США
Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США - РИА Новости, 18.05.2025
Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:56:00+03:00
2025-05-18T22:38:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
масуд пезешкиан
бадр аль-бусаиди
стив уиткофф
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран."Соглашение с США (по иранской ядерной программе - ред.) достижимо, но для этого необходимо принципиальное условие - американская сторона должна перестать навязывать свои условия, а также запугивать Иран. Мы ни при каких обстоятельствах не подчинимся силе", - сказал Пезешкиан, слова которого опубликованы на сайте пресс-службы иранского президента.В воскресенье Пезешкиан также провел встречу с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. В ходе переговоров он выразил надежду, что Ирану удастся при посредничестве Омана заключить с США справедливое соглашение, гарантирующее стабильность на Ближнем Востоке.При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет.Иран и США провели 11 мая четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве главы МИД Омана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в ходе этого раунда сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250518/iran--2017696089.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, бадр аль-бусаиди, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Бадр Аль-Бусаиди, Стив Уиткофф, Обострение отношений США и Ирана, Аббас Аракчи
Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США

Пезешкиан: соглашение с США возможно, если Вашингтон перестанет запугивать Иран

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
"Соглашение с США (по иранской ядерной программе - ред.) достижимо, но для этого необходимо принципиальное условие - американская сторона должна перестать навязывать свои условия, а также запугивать Иран. Мы ни при каких обстоятельствах не подчинимся силе", - сказал Пезешкиан, слова которого опубликованы на сайте пресс-службы иранского президента.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Иран рассмотрит идею о создании ядерного консорциума с участием США
Вчера, 15:59
В воскресенье Пезешкиан также провел встречу с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. В ходе переговоров он выразил надежду, что Ирану удастся при посредничестве Омана заключить с США справедливое соглашение, гарантирующее стабильность на Ближнем Востоке.
При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет.
Иран и США провели 11 мая четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве главы МИД Омана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в ходе этого раунда сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Глава МИД Ирана анонсировал пятый раунд переговоров с США
Вчера, 15:26
 
В миреИранСШАТегеран (город)Масуд ПезешкианБадр Аль-БусаидиСтив УиткоффОбострение отношений США и ИранаАббас Аракчи
 
 
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