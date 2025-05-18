https://ria.ru/20250518/iran-2017729964.html

Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США

Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США - РИА Новости, 18.05.2025

Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:56:00+03:00

2025-05-18T21:56:00+03:00

2025-05-18T22:38:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

масуд пезешкиан

бадр аль-бусаиди

стив уиткофф

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран."Соглашение с США (по иранской ядерной программе - ред.) достижимо, но для этого необходимо принципиальное условие - американская сторона должна перестать навязывать свои условия, а также запугивать Иран. Мы ни при каких обстоятельствах не подчинимся силе", - сказал Пезешкиан, слова которого опубликованы на сайте пресс-службы иранского президента.В воскресенье Пезешкиан также провел встречу с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. В ходе переговоров он выразил надежду, что Ирану удастся при посредничестве Омана заключить с США справедливое соглашение, гарантирующее стабильность на Ближнем Востоке.При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет.Иран и США провели 11 мая четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе при посредничестве главы МИД Омана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в ходе этого раунда сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250518/iran--2017696089.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, бадр аль-бусаиди, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана, аббас аракчи