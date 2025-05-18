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Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 18.05.2025
Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
Комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнёрстве Москвы... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:39:00+03:00
2025-05-18T15:39:00+03:00
2025-05-18T15:39:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнёрстве Москвы и Тегерана, заявил член парламентской комиссии Моджтаба Зарейи. "Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета (парламента - ред.)", - сказал Зарейи, слова которого передает иранское госагентство Fars. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был направлен в иранский парламент в начале мая. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, договор активно проходит стадии, необходимые для его ратификации. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
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в мире, иран, москва, тегеран (город), масуд пезешкиан
В мире, Иран, Москва, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан
Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
Комиссия парламента Ирана по нацбезопасности одобрила договор о партнерстве с РФ