Глава МИД Ирана анонсировал пятый раунд переговоров с США
Аракчи: дату пятого раунда переговоров с США по иранскому атому вскоре объявят
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, о ней вскоре будет объявлено, заявил на полях форума "Тегеранский диалог" глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока.
"Дата (проведения переговоров с США - ред.) определена, но должна быть утверждена... (О ней - ред.) вскоре будет объявлено", - сказал Аракчи.
Накануне замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран обсудил в Стамбуле с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) последнее состояние непрямых переговоров с США по ядерной проблематике. При этом агентство Рейтер передало со ссылкой на очевидца, что в Стамбуле также находился госсекретарь США Марко Рубио, который после встречи с украинской делегацией провел встречу с советниками по нацбезопасности "евротройки" для обсуждения Украины и Ирана.
Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что "евротройка" должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал РИА Новости, что даты визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в страны "евротройки" для обсуждения ядерной программы исламской республики пока не определены, и подчеркнул, что консультации с этими странами проводились, проводятся в настоящее время и будут проводиться в будущем.
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
9 мая, 20:14