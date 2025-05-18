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Глава МИД Ирана анонсировал пятый раунд переговоров с США - РИА Новости, 18.05.2025
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15:26 18.05.2025 (обновлено: 15:38 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/iran-2017693011.html
Глава МИД Ирана анонсировал пятый раунд переговоров с США
Глава МИД Ирана анонсировал пятый раунд переговоров с США - РИА Новости, 18.05.2025
Глава МИД Ирана анонсировал пятый раунд переговоров с США
Дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, о ней вскоре будет объявлено, заявил на... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:26:00+03:00
2025-05-18T15:38:00+03:00
в мире
сша
мид ирана
обострение отношений сша и ирана
аббас аракчи
казем гариб-абади
марко рубио
иран
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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, о ней вскоре будет объявлено, заявил на полях форума "Тегеранский диалог" глава МИД Ирана Аббас Аракчи.В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока."Дата (проведения переговоров с США - ред.) определена, но должна быть утверждена... (О ней - ред.) вскоре будет объявлено", - сказал Аракчи.Накануне замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран обсудил в Стамбуле с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) последнее состояние непрямых переговоров с США по ядерной проблематике. При этом агентство Рейтер передало со ссылкой на очевидца, что в Стамбуле также находился госсекретарь США Марко Рубио, который после встречи с украинской делегацией провел встречу с советниками по нацбезопасности "евротройки" для обсуждения Украины и Ирана.Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что "евротройка" должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал РИА Новости, что даты визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в страны "евротройки" для обсуждения ядерной программы исламской республики пока не определены, и подчеркнул, что консультации с этими странами проводились, проводятся в настоящее время и будут проводиться в будущем.Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250518/neft-2017690034.html
https://ria.ru/20250511/iran-2016371019.html
https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html
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в мире, сша, мид ирана, обострение отношений сша и ирана, аббас аракчи, казем гариб-абади, марко рубио, иран
В мире, США, МИД Ирана, Обострение отношений США и Ирана, Аббас Аракчи, Казем Гариб-Абади, Марко Рубио, Иран
Глава МИД Ирана анонсировал пятый раунд переговоров с США

Аракчи: дату пятого раунда переговоров с США по иранскому атому вскоре объявят

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, о ней вскоре будет объявлено, заявил на полях форума "Тегеранский диалог" глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
Вчера, 15:04
"Дата (проведения переговоров с США - ред.) определена, но должна быть утверждена... (О ней - ред.) вскоре будет объявлено", - сказал Аракчи.
Накануне замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран обсудил в Стамбуле с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) последнее состояние непрямых переговоров с США по ядерной проблематике. При этом агентство Рейтер передало со ссылкой на очевидца, что в Стамбуле также находился госсекретарь США Марко Рубио, который после встречи с украинской делегацией провел встречу с советниками по нацбезопасности "евротройки" для обсуждения Украины и Ирана.
Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что "евротройка" должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал РИА Новости, что даты визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в страны "евротройки" для обсуждения ядерной программы исламской республики пока не определены, и подчеркнул, что консультации с этими странами проводились, проводятся в настоящее время и будут проводиться в будущем.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США
11 мая, 18:17
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
9 мая, 20:14
 
В миреСШАМИД ИранаОбострение отношений США и ИранаАббас АракчиКазем Гариб-АбадиМарко РубиоИран
 
 
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