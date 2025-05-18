Рейтинг@Mail.ru
Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/iran-2017684750.html
Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи
Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи - РИА Новости, 18.05.2025
Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи
Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, заявил глава МИД исламской... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:03:00+03:00
2025-05-18T14:03:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе форума "Тегеранский диалог" В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока. "Иран, как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), никогда не стремился к производству ядерного оружия, исходя из своих религиозных и моральных принципов… Мы всегда старались развеять обоснованную обеспокоенность международного сообщества относительно ядерной программы нашей страны посредством взаимодействия и принципа транспарентности", - сказал Аракчи. Иран и США провели 11 мая четвертый раунд переговоров оп иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Обострение отношений США и Ирана
Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи

Глава МИД Аракчи: Иран привержен ДНЯО и не собирается производить ядерное оружие

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе форума "Тегеранский диалог"
В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
11 мая, 10:50
"Иран, как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), никогда не стремился к производству ядерного оружия, исходя из своих религиозных и моральных принципов… Мы всегда старались развеять обоснованную обеспокоенность международного сообщества относительно ядерной программы нашей страны посредством взаимодействия и принципа транспарентности", - сказал Аракчи.
Иран и США провели 11 мая четвертый раунд переговоров оп иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому
Вчера, 11:01
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСтив УиткоффОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала