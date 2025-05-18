https://ria.ru/20250518/iran-2017684750.html

Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи

Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи - РИА Новости, 18.05.2025

Иран не собирается производить ядерное оружие, заявил Аракчи

Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, заявил глава МИД исламской... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:03:00+03:00

2025-05-18T14:03:00+03:00

2025-05-18T14:03:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

аббас аракчи

стив уиткофф

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе форума "Тегеранский диалог" В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока. "Иран, как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), никогда не стремился к производству ядерного оружия, исходя из своих религиозных и моральных принципов… Мы всегда старались развеять обоснованную обеспокоенность международного сообщества относительно ядерной программы нашей страны посредством взаимодействия и принципа транспарентности", - сказал Аракчи. Иран и США провели 11 мая четвертый раунд переговоров оп иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана