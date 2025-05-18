https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html

Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому

Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому - РИА Новости, 18.05.2025

Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому

Тегеран хочет справедливого и сбалансированного соглашения с США по ядерной проблематике в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и с... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T11:01:00+03:00

2025-05-18T11:01:00+03:00

2025-05-18T11:12:00+03:00

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аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран хочет справедливого и сбалансированного соглашения с США по ядерной проблематике в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и с соблюдением прав Ирана в сфере атома, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Мы хотим справедливого и сбалансированного соглашения (с США в сфере атома - ред.) - соглашения, оформленного в рамках ДНЯО с полным соблюдением прав Ирана в сфере атома и явственно гарантирующего полное снятие санкций", - сказал Аракчи.Министр иностранных дел Ирана отметил также, что Тегеран готов открыть новую главу в отношениях с Европой, если увидит с ее стороны "настоящую волю и независимый подход".Накануне замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран обсудил в Стамбуле с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) последнее состояние непрямых переговоров с США по ядерной проблематике. При этом агентство Рейтер передало со ссылкой на очевидца, что в Стамбуле также находился госсекретарь США Марко Рубио, который после встречи с украинской делегацией провел встречу с советниками по нацбезопасности "евротройки" для обсуждения Украины и Ирана.Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что "евротройка" должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал РИА Новости, что даты визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в страны "евротройки" для обсуждения ядерной программы исламской республики пока не определены, и подчеркнул, что консультации с этими странами проводились, проводятся в настоящее время и будут проводиться в будущем.Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирананазвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иранготов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иранзаключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html

https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html

https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана