https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html
Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому
Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому - РИА Новости, 18.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому
Тегеран хочет справедливого и сбалансированного соглашения с США по ядерной проблематике в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и с... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:01:00+03:00
2025-05-18T11:01:00+03:00
2025-05-18T11:12:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран хочет справедливого и сбалансированного соглашения с США по ядерной проблематике в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и с соблюдением прав Ирана в сфере атома, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Мы хотим справедливого и сбалансированного соглашения (с США в сфере атома - ред.) - соглашения, оформленного в рамках ДНЯО с полным соблюдением прав Ирана в сфере атома и явственно гарантирующего полное снятие санкций", - сказал Аракчи.Министр иностранных дел Ирана отметил также, что Тегеран готов открыть новую главу в отношениях с Европой, если увидит с ее стороны "настоящую волю и независимый подход".Накануне замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран обсудил в Стамбуле с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) последнее состояние непрямых переговоров с США по ядерной проблематике. При этом агентство Рейтер передало со ссылкой на очевидца, что в Стамбуле также находился госсекретарь США Марко Рубио, который после встречи с украинской делегацией провел встречу с советниками по нацбезопасности "евротройки" для обсуждения Украины и Ирана.Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что "евротройка" должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал РИА Новости, что даты визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в страны "евротройки" для обсуждения ядерной программы исламской республики пока не определены, и подчеркнул, что консультации с этими странами проводились, проводятся в настоящее время и будут проводиться в будущем.Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирананазвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иранготов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иранзаключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html
https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому
Аракчи: Иран хочет справедливого и сбалансированного соглашения с США по атому
ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Тегеран хочет справедливого и сбалансированного соглашения с США по ядерной проблематике в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и с соблюдением прав Ирана в сфере атома, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы хотим справедливого и сбалансированного соглашения (с США
в сфере атома - ред.) - соглашения, оформленного в рамках ДНЯО с полным соблюдением прав Ирана
в сфере атома и явственно гарантирующего полное снятие санкций", - сказал Аракчи
.
Министр иностранных дел Ирана отметил также, что Тегеран готов открыть новую главу в отношениях с Европой, если увидит с ее стороны "настоящую волю и независимый подход".
Накануне замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран обсудил в Стамбуле с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) последнее состояние непрямых переговоров с США по ядерной проблематике. При этом агентство Рейтер передало со ссылкой на очевидца, что в Стамбуле также находился госсекретарь США Марко Рубио, который после встречи с украинской делегацией провел встречу с советниками по нацбезопасности "евротройки" для обсуждения Украины и Ирана.
Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что "евротройка" должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи рассказал РИА Новости, что даты визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в страны "евротройки" для обсуждения ядерной программы исламской республики пока не определены, и подчеркнул, что консультации с этими странами проводились, проводятся в настоящее время и будут проводиться в будущем.
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирананазвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иранготов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иранзаключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.