Иран рассмотрит идею о создании ядерного консорциума с участием США
МИД Ирана: страна рассмотрит идею о создании ядерного консорциума с участием США
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Иранская сторона рассмотрит идею создания ядерного консорциума с участием стран Ближнего Востока и Соединенных Штатов, заявил в воскресенье замглавы МИД исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.
"Мы (Иран – ред.) пока не обсуждали идею о ядерном консорциуме, но предложения на этот счет были высказаны. Если дело продвинется дальше и этот вопрос будет поднят серьезно, мы можем рассмотреть его и высказать свое мнение на этот счет", - сказал Тахт-Раванчи, слова которого передает иранское госагентство ISNA.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Тегеран предложил сформировать ядерный консорциум с участием государств Ближнего Востока и с привлечением инвестиций из США. Как пишет издание, этот проект был предложен главой МИД Ирана Аббасом Аракчи американской стороне в качестве альтернативы требованию США о полном отказе Ирана от своей ядерной программы. Предполагается, что консорциум позволит Ирану обогащать уран до 3,67% и поставлять его арабским странам для гражданских целей, а на ядерных объектах будут работать международные наблюдатели, включая экспертов из США. В отличие от подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), новое соглашение может быть бессрочным.
Иран и США провели 11 мая четвертый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд сложным. А по словам Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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