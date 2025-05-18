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Представителя России на конкурсе "Интервидение" объявят в понедельник - РИА Новости, 18.05.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:42 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/intervidenie-2017710848.html
Представителя России на конкурсе "Интервидение" объявят в понедельник
Представителя России на конкурсе "Интервидение" объявят в понедельник - РИА Новости, 18.05.2025
Представителя России на конкурсе "Интервидение" объявят в понедельник
Представителя России на музыкальном конкурсе "Интервидение" объявят 19 мая в специальном выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, сообщается в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:42:00+03:00
2025-05-18T17:42:00+03:00
шоубиз
россия
пусть говорят
первый канал (телеканал)
интервидение
музыка
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Представителя России на музыкальном конкурсе "Интервидение" объявят 19 мая в специальном выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, сообщается в рекламном видео телеканала, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября в Live Арене. "Главная интрига последних месяцев, кто же будет представлять на "Интервидении - 2025" нашу страну, будет раскрыта в нашем эфире. Эксклюзив в "Пусть говорят", - сообщил ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов. В видео также уточняется, что выпуск выйдет в эфир в 19.50 в понедельник. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html
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россия, пусть говорят, первый канал (телеканал), интервидение, музыка, в мире
Шоубиз, Россия, Пусть говорят, Первый канал (телеканал), ИнтерВидение, Музыка, В мире
Представителя России на конкурсе "Интервидение" объявят в понедельник

Представителя России на конкурсе "Интервидение" объявят 19 мая на Первом канале

© Фото : ИнтервидениеЛоготип международного музыкального конкурса "Интервидение 2025"
Логотип международного музыкального конкурса Интервидение 2025 - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Интервидение
Логотип международного музыкального конкурса "Интервидение 2025"
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Представителя России на музыкальном конкурсе "Интервидение" объявят 19 мая в специальном выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, сообщается в рекламном видео телеканала, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября в Live Арене.
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"Главная интрига последних месяцев, кто же будет представлять на "Интервидении - 2025" нашу страну, будет раскрыта в нашем эфире. Эксклюзив в "Пусть говорят", - сообщил ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов.
В видео также уточняется, что выпуск выйдет в эфир в 19.50 в понедельник.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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ШоубизРоссияПусть говорятПервый канал (телеканал)ИнтерВидениеМузыкаВ мире
 
 
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