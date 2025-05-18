https://ria.ru/20250518/indiya-2017689458.html

Индия не смогла запустить ракету PSLV из-за неполадок

Индия не смогла запустить ракету PSLV из-за неполадок - РИА Новости, 18.05.2025

Индия не смогла запустить ракету PSLV из-за неполадок

Индия не смогла осуществить 101-й запуск ракеты PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle, ракета-носитель для вывода спутников на полярную орбиту) из-за проблем с... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:58:00+03:00

2025-05-18T14:58:00+03:00

2025-05-18T14:58:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая - РИА Новости. Индия не смогла осуществить 101-й запуск ракеты PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle, ракета-носитель для вывода спутников на полярную орбиту) из-за проблем с третьей ступенью ее двигателей, сообщил председатель Индийской организации космических исследований Ваннияперумал Нараянан. "Ракета-носитель PSLV-C61 работала нормально до второй ступени, а на третьей ступени мы отметили неполадки. Миссия не может быть выполнена. После анализа мы вернемся", - сказал председатель индийского космического агентства на брифинге. Позже Нараянан отметил, что индийские ученые заметили падение давления в камере сгорания третьей ступени. Для запуска миссии индийское космическое агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями. Конфигурация XL была впервые использована для запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года. С тех пор она использовалась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата "Мангальян", запущенную в ноябре 2013 года. Это первый неудачный запуск ракеты PSLV с августа 2017 года, когда из-за проблем с расстыковкой обтекателя ракеты на орбиту не удалось вывести навигационный спутник. Ракета PSLV-C61 должна была доставить на орбиту спутник радиолокационной съемки EOS-09. Спутник предназначался для получения изображений в любую погоду, что расширяет возможности наблюдения за Землей в Индии и необходимо для разных областей, включая сельское и лесное хозяйство, оценку влажности почвы и управление стихийными бедствиями.

https://ria.ru/20250513/kitaj-2016606048.html

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космос - риа наука, индия, индийская организация космических исследований, в мире, космос