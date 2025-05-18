https://ria.ru/20250518/groza-2017675772.html
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье - РИА Новости, 18.05.2025
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье
Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о грозе в воскресенье. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:11:00+03:00
2025-05-18T13:11:00+03:00
2025-05-18T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о грозе в воскресенье. "По экстренному предупреждению метеорологов, в ближайшие часы и до 21.00 в столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20250518/pogoda-2017654943.html
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Москвичей предупредили о грозе в воскресенье
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозе в воскресенье