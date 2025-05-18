https://ria.ru/20250518/griby-2017663008.html
Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов
Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов - РИА Новости, 18.05.2025
Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов
В России за сбор краснокнижных грибов может грозить штраф до двух миллионов рублей, пишет издание RT. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:27:00+03:00
2025-05-18T10:27:00+03:00
2025-05-18T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России за сбор краснокнижных грибов может грозить штраф до двух миллионов рублей, пишет издание RT."Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый", — приводит данные RT со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахования".Отмечается, что за случайный сбор краснокнижных грибов можно получить штраф от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до миллиона рублей штрафа и до четырех лет принудительных работ. При этом, если человек намеренно собрал такие грибы и разместили кадры в соцсетях, то наказание может составить до шести лет лишения свободы, а также штраф до двух миллионов рублей.В России сбор грибов, занесенных в Красную книгу, запрещен с осени 2023 года.
https://ria.ru/20250127/griby-1752571483.html
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альфастрахование, россия, общество
АльфаСтрахование, Россия, Общество
Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов
RT: за сбор краснокнижных грибов может грозить штраф до 2 млн руб