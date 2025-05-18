https://ria.ru/20250518/gosduma-2017633736.html

В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине

В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине - РИА Новости, 18.05.2025

В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине,... РИА Новости, 18.05.2025

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2025-05-18T00:04:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине, состоящую из одного основного пункта об отказе Запада поставлять Киеву оружие."Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. Мы видим многоуровневые переговоры и множество заявлений на Западе на этот счет, но формула достижения мира на Украине проста и сводится, по сути, к одному пункту: США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине", — сказал агентству Шеремет. По словам депутата, если бы не западное вооружение, конфликт давно бы сошел на нет, сохранив жизни многих украинцев."Западу пора прекратить спонсировать режим (Владимира) Зеленского", — подчеркнул Шеремет. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html

https://ria.ru/20250515/tramp--2017048491.html

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в мире, украина, россия, сша, михаил шеремет, владимир мединский, сергей лавров, нато, госдума рф, дональд трамп