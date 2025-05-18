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В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине - РИА Новости, 18.05.2025
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00:04 18.05.2025 (обновлено: 05:50 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/gosduma-2017633736.html
В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине
В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине - РИА Новости, 18.05.2025
В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T00:04:00+03:00
2025-05-18T05:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине, состоящую из одного основного пункта об отказе Запада поставлять Киеву оружие."Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. Мы видим многоуровневые переговоры и множество заявлений на Западе на этот счет, но формула достижения мира на Украине проста и сводится, по сути, к одному пункту: США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине", — сказал агентству Шеремет. По словам депутата, если бы не западное вооружение, конфликт давно бы сошел на нет, сохранив жизни многих украинцев."Западу пора прекратить спонсировать режим (Владимира) Зеленского", — подчеркнул Шеремет. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/rubio-2017251138.html
https://ria.ru/20250515/tramp--2017048491.html
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в мире, украина, россия, сша, михаил шеремет, владимир мединский, сергей лавров, нато, госдума рф, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Михаил Шеремет, Владимир Мединский, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ, Дональд Трамп
В Госдуме предложили Трампу формулу для достижения мира на Украине

Депутат Шеремет: Трампу стоит не поставлять оружие Украине для достижения мира

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине, состоящую из одного основного пункта об отказе Запада поставлять Киеву оружие.
"Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. Мы видим многоуровневые переговоры и множество заявлений на Западе на этот счет, но формула достижения мира на Украине проста и сводится, по сути, к одному пункту: США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине", — сказал агентству Шеремет.
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По словам депутата, если бы не западное вооружение, конфликт давно бы сошел на нет, сохранив жизни многих украинцев.
"Западу пора прекратить спонсировать режим (Владимира) Зеленского", — подчеркнул Шеремет.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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