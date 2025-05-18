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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 18.05.2025
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18:23 18.05.2025 (обновлено: 19:37 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/gladkov-2017713488.html
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 18.05.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T18:23:00+03:00
2025-05-18T19:37:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, пострадавших нет. В селе Чайки Белгородского района FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом - повреждено остекление. Также перебита линия электропередачи. В селе Бессоновка дрон атаковал припаркованный у дома грузовой автомобиль - повреждены кабина и цистерна. Кроме того, в доме повреждены стена и окна. Второй FPV-дрон ударил по стоянке промышленного предприятия", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела и сброса взрывного устройства с беспилотника частично разрушен частный дом. В хуторе Екатериновка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. В Чернянском районе в селе Ларисовка от удара беспилотника повреждены складское помещение и одна единица сельхозтехники. "В селе Казинка Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль - повреждён кузов. В селе Солоти от удара FPV-дрона повреждены гараж и три машины. Еще один автомобиль повреждён в результате атаки беспилотника в селе Подгорное", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали дронами восемь населенных пунктов в Белгородской области

© Фото : пресс-службы губернатора Белгородской области Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : пресс-службы губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, пострадавших нет. В селе Чайки Белгородского района FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом - повреждено остекление. Также перебита линия электропередачи. В селе Бессоновка дрон атаковал припаркованный у дома грузовой автомобиль - повреждены кабина и цистерна. Кроме того, в доме повреждены стена и окна. Второй FPV-дрон ударил по стоянке промышленного предприятия", - написал Гладков.
© Фото : пресс-службы губернатора Белгородской области Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : пресс-службы губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Он добавил, что в Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела и сброса взрывного устройства с беспилотника частично разрушен частный дом. В хуторе Екатериновка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. В Чернянском районе в селе Ларисовка от удара беспилотника повреждены складское помещение и одна единица сельхозтехники.
"В селе Казинка Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль - повреждён кузов. В селе Солоти от удара FPV-дрона повреждены гараж и три машины. Еще один автомобиль повреждён в результате атаки беспилотника в селе Подгорное", - подчеркнул губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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