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Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 18.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:28 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/gergiev-2017641534.html
Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров
Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 18.05.2025
Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров
Большой и Мариинский театры в последние полтора года объединили усилия, чтобы обогатить афишу, сообщил РИА Новости глава двух театров Валерий Гергиев. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T03:28:00+03:00
2025-05-18T03:28:00+03:00
культура
валерий гергиев
мариинский театр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большой и Мариинский театры в последние полтора года объединили усилия, чтобы обогатить афишу, сообщил РИА Новости глава двух театров Валерий Гергиев. "И Большой, и Марийский театр объединили усилия за последние полтора года, делают это все чаще и чаще. Это недешевые для театров процессы, недешевые. Мы обогащаем афишу", - сказал Гергиев. Глава Большого и Мариинского театров напомнил, что в афише "Большого" появились десятки новых постановок, которые "либо вообще, либо давно тут не шли", в частности, оперы "Гугеноты" Джакомо Мейербера и "Пуритане" Винченцо Беллини. "Это очень дорогое удовольствие. Поэтому мы должны быть немножко осторожны и будем как-то внимательнее анализировать наши будущие попытки и обогащать афишу, и в то же время не разорять театры", - добавил он, отметив, что администрация двух театров в большей степени заинтересована "поддерживать своих артистов", нежели РЖД и отельеров, регулярно устраивая переезды своих артистов между театрами. Ранее Гергиев сообщал РИА Новости, что Мариинский театр в ближайшее время представит афишу на дни Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20250228/vystavka-2002219486.html
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валерий гергиев, мариинский театр
Культура, Валерий Гергиев, Мариинский театр
Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров

Гергиев: Большой и Мариинский театры объединили усилия, чтобы обогатить афишу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большой и Мариинский театры в последние полтора года объединили усилия, чтобы обогатить афишу, сообщил РИА Новости глава двух театров Валерий Гергиев.
"И Большой, и Марийский театр объединили усилия за последние полтора года, делают это все чаще и чаще. Это недешевые для театров процессы, недешевые. Мы обогащаем афишу", - сказал Гергиев.
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Глава Большого и Мариинского театров напомнил, что в афише "Большого" появились десятки новых постановок, которые "либо вообще, либо давно тут не шли", в частности, оперы "Гугеноты" Джакомо Мейербера и "Пуритане" Винченцо Беллини.
"Это очень дорогое удовольствие. Поэтому мы должны быть немножко осторожны и будем как-то внимательнее анализировать наши будущие попытки и обогащать афишу, и в то же время не разорять театры", - добавил он, отметив, что администрация двух театров в большей степени заинтересована "поддерживать своих артистов", нежели РЖД и отельеров, регулярно устраивая переезды своих артистов между театрами.
Ранее Гергиев сообщал РИА Новости, что Мариинский театр в ближайшее время представит афишу на дни Петербургского международного экономического форума.
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