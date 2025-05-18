https://ria.ru/20250518/gergiev-2017641534.html

Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров

Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 18.05.2025

Гергиев рассказал о расширении репертуара Большого и Мариинского театров

Большой и Мариинский театры в последние полтора года объединили усилия, чтобы обогатить афишу, сообщил РИА Новости глава двух театров Валерий Гергиев. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:28:00+03:00

2025-05-18T03:28:00+03:00

2025-05-18T03:28:00+03:00

культура

валерий гергиев

мариинский театр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Большой и Мариинский театры в последние полтора года объединили усилия, чтобы обогатить афишу, сообщил РИА Новости глава двух театров Валерий Гергиев. "И Большой, и Марийский театр объединили усилия за последние полтора года, делают это все чаще и чаще. Это недешевые для театров процессы, недешевые. Мы обогащаем афишу", - сказал Гергиев. Глава Большого и Мариинского театров напомнил, что в афише "Большого" появились десятки новых постановок, которые "либо вообще, либо давно тут не шли", в частности, оперы "Гугеноты" Джакомо Мейербера и "Пуритане" Винченцо Беллини. "Это очень дорогое удовольствие. Поэтому мы должны быть немножко осторожны и будем как-то внимательнее анализировать наши будущие попытки и обогащать афишу, и в то же время не разорять театры", - добавил он, отметив, что администрация двух театров в большей степени заинтересована "поддерживать своих артистов", нежели РЖД и отельеров, регулярно устраивая переезды своих артистов между театрами. Ранее Гергиев сообщал РИА Новости, что Мариинский театр в ближайшее время представит афишу на дни Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20250228/vystavka-2002219486.html

https://ria.ru/20250227/premiya-2002064002.html

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валерий гергиев, мариинский театр