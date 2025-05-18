Израиль планирует усилить оперативный контроль в секторе Газа
ЦАХАЛ планирует усилить оперативный контроль в Газе и переместить население
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках новой широкомасштабной операции в секторе Газа планирует усилить оперативный контроль в палестинском анклаве, разделить его на части и переместить население в безопасные районы, заявил в воскресенье пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин.
"Мы переходим к новому этапу боевых действий... В ходе операции мы расширим и углубим наше оперативное присутствие в секторе Газа, разделим его на части и переместим население в безопасные районы - везде, где мы будем действовать", - заявил Дефрин на брифинге для журналистов.
Представитель военных отметил, что перед операцией была проведена масштабная мобилизация резервистов, и в настоящее время в секторе действуют пять дивизий.
"Мы движемся вперед, и единственное, что может нас остановить - это возвращение заложников домой", - подчеркнул Дефрин.
По словам пресс-секретаря израильской армии, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.
Ранее в воскресенье в ЦАХАЛ заявили о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.
В начале мая власти Израиля на фоне тупика в переговорах по сектору Газа анонсировали значительное расширение военной операции в анклаве с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков.
Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС, в свою очередь, заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава.