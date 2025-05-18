https://ria.ru/20250518/gaza-2017671793.html

Минздрав Газы сообщил о 96 погибших при утренней атаке Израиля

Минздрав Газы сообщил о 96 погибших при утренней атаке Израиля - РИА Новости, 18.05.2025

Минздрав Газы сообщил о 96 погибших при утренней атаке Израиля

По меньшей мере 96 человек погибли, более 140 пострадали с утра воскресенья при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:27:00+03:00

2025-05-18T12:27:00+03:00

2025-05-18T12:34:00+03:00

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КАИР, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 96 человек погибли, более 140 пострадали с утра воскресенья при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава."С утра сегодняшнего дня в больницы, по первоначальной информации, поступили 96 погибших и более 140 пострадавших в результате совершенных оккупацией (Израилем – ред.) массовых убийств и ударов по мирным жителям в секторе Газа", - говорится в заявлении минздрава Газы.Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали почти 9 тысяч.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250518/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250518/khamas-2017664050.html

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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, хамас