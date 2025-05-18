СМИ: при ударах по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 36 человек
Al Jazeera: при ударах по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 36 человек
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 36 человек погибли после ударов по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Число погибших в результате атак на палаточный лагерь, в котором укрывались перемещенные палестинцы на юге сектора Газа, возросло до 36 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Погибшие и раненые при обстреле были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера в Хан-Юнисе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.