https://ria.ru/20250518/gaza-2017641847.html

СМИ: при ударах по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 36 человек

СМИ: при ударах по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 36 человек - РИА Новости, 18.05.2025

СМИ: при ударах по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 36 человек

По меньшей мере 36 человек погибли после ударов по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:32:00+03:00

2025-05-18T03:32:00+03:00

2025-05-18T03:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 36 человек погибли после ударов по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Число погибших в результате атак на палаточный лагерь, в котором укрывались перемещенные палестинцы на юге сектора Газа, возросло до 36 человек", - говорится в сообщении телеканала. Погибшие и раненые при обстреле были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера ​​в Хан-Юнисе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250517/gaza-2017632315.html

https://ria.ru/20250517/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас