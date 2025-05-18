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Премьер Словакии после покушения перенес три операции - РИА Новости, 18.05.2025
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16:54 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/fitso-2017705172.html
Премьер Словакии после покушения перенес три операции
Премьер Словакии после покушения перенес три операции - РИА Новости, 18.05.2025
Премьер Словакии после покушения перенес три операции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения в мае 2024 года перенес три операции, сообщил вице-премьер-министр обороны республики... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:54:00+03:00
2025-05-18T16:54:00+03:00
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения в мае 2024 года перенес три операции, сообщил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк. "Состояние Роберта Фицо было очень серьезным, ведь он перенес три операции. Мы в то время придали гласности только две (операции - ред.)", - сказал Калиняк в эфире программы O 5 minút 12 в воскресенье. По его словам, о третьей операции не сообщалось, поскольку это могло спровоцировать существенную обеспокоенность в обществе. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.
https://ria.ru/20250511/slovakiya-2016331290.html
https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьер Словакии после покушения перенес три операции

Вице-премьер Калиняк: Фицо в течение года после покушения перенес три операции

© Фото : соцсетиПолиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : соцсети
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения в мае 2024 года перенес три операции, сообщил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк.
"Состояние Роберта Фицо было очень серьезным, ведь он перенес три операции. Мы в то время придали гласности только две (операции - ред.)", - сказал Калиняк в эфире программы O 5 minút 12 в воскресенье.
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По его словам, о третьей операции не сообщалось, поскольку это могло спровоцировать существенную обеспокоенность в обществе.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.
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В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоРоберт КалинякНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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