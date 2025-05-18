https://ria.ru/20250518/fitso-2017705172.html

Премьер Словакии после покушения перенес три операции

Премьер Словакии после покушения перенес три операции - РИА Новости, 18.05.2025

Премьер Словакии после покушения перенес три операции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения в мае 2024 года перенес три операции, сообщил вице-премьер-министр обороны республики... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:54:00+03:00

2025-05-18T16:54:00+03:00

2025-05-18T16:54:00+03:00

в мире

словакия

украина

роберт фицо

роберт калиняк

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946180961_117:0:1804:949_1920x0_80_0_0_2f598d215f1786d506aa1949879d784a.jpg

БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения в мае 2024 года перенес три операции, сообщил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк. "Состояние Роберта Фицо было очень серьезным, ведь он перенес три операции. Мы в то время придали гласности только две (операции - ред.)", - сказал Калиняк в эфире программы O 5 minút 12 в воскресенье. По его словам, о третьей операции не сообщалось, поскольку это могло спровоцировать существенную обеспокоенность в обществе. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.

https://ria.ru/20250511/slovakiya-2016331290.html

https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо