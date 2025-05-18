Премьер Словакии после покушения перенес три операции
Вице-премьер Калиняк: Фицо в течение года после покушения перенес три операции
© Фото : соцсетиПолиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Фото : соцсети
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения в мае 2024 года перенес три операции, сообщил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк.
"Состояние Роберта Фицо было очень серьезным, ведь он перенес три операции. Мы в то время придали гласности только две (операции - ред.)", - сказал Калиняк в эфире программы O 5 minút 12 в воскресенье.
По его словам, о третьей операции не сообщалось, поскольку это могло спровоцировать существенную обеспокоенность в обществе.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.