https://ria.ru/20250518/fateeva-2017367746.html

Муж ушел к подруге, при детях и внуках совсем одна: судьба Натальи Фатеевой

Муж ушел к подруге, при детях и внуках совсем одна: судьба Натальи Фатеевой - РИА Новости, 18.05.2025

Муж ушел к подруге, при детях и внуках совсем одна: судьба Натальи Фатеевой

В истории отечественного кино найдется немного актрис, чья судьба отразила бы эпоху так ярко и одновременно так трагично, как судьба Натальи Фатеевой. Ее путь... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:04:00+03:00

2025-05-18T08:04:00+03:00

2025-05-18T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В истории отечественного кино найдется немного актрис, чья судьба отразила бы эпоху так ярко и одновременно так трагично, как судьба Натальи Фатеевой. Ее путь от всесоюзной славы к почти полному затворничеству напоминает сюжет мелодрамы. Кинокритики того времени отмечали удивительное свойство Фатеевой – даже в слабых по сценарию картинах она умудрялась создавать запоминающиеся образы.Однако последние десятилетия жизни звезды советского кино сложно назвать счастливыми. Сегодня 90-летняя актриса ведет замкнутый образ жизни, передвигается с большим трудом и редко покидает свою квартиру. Что привело ее к такой жизни?Не брали в театральный кружок и выгнали из институтаСоветская Лиз Тейлор появилась на свет 23 декабря 1934 года в Харькове. В юности Фатеева увлеклась оперой, именно тогда в ней проснулась мечта о сцене. Первая попытка попасть в школьный драмкружок окончилась неудачей. Высокую девушку сочли неподходящей для театральных постановок, но это не сломило её решимости.В 1952 году, сразу после окончания школы, Фатеева поступила в Харьковский театральный институт, став единственной абитуриенткой, сдавшей все экзамены на отлично. Карьера в родном городе не задалась. В 1954 году ее отчислили из института. Преподаватели вспоминали, что причиной стал ее независимый характер и нежелание идти на компромиссы. Сама Фатеева никогда публично не комментировала этот эпизод.Новый шанс представился в 1957 году. Когда Наталья, минуя начальные курсы, сразу поступила на четвертый курс ВГИКа в легендарную мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.Фатеева сыграла разведчиц и учительниц, тренеров и аристократок и даже председателей колхоза. Всесоюзную славу ей принесла роль дрессировщицы Зои в фильме "Три плюс два". С той пор Наталья стала очень востребованной актрисой. Хоть в карьере Фатееву ждал головокружительный успех, личная жизнь у артистки не задалась.Три брака и все неудачныеПервый брак 20-летней Фатеевой с однокурсником Леонидом Тарабариновым продлился всего два года. Актриса предпочла карьеру в Москве семейной жизни. Вторым мужем стал режиссер Владимир Басов. Их брак омрачали алкоголизм мужа и его патологическая ревность. Сына Володю она отправила к родителям в Харьков, а позже определила в детский сад на пятидневку. Повзрослев, сын рано женился и отдалился от матери.Третий брак с космонавтом Борисом Егоровым стал самым скандальным. Егоров бросил семью ради Фатеевой, но через четыре года ушел к ее лучшей подруге Наталье Кустинской. Дочь космонавт отказался признавать, подозревая, что ее отец — румынский актер Дан Спэтару. При разводе Егоров отсудил у Фатеевой квартиру и машину, полностью прекратив общение с дочерью."Когда мы с ним познакомились, он мне показался надежным, спокойным. Пока завоевывал меня, вел себя очень достойно, я бы даже сказала, красиво. Но стали мы с ним жить — и тут... Разные мы люди оказались, разные стремления у нас были, даже книги по-разному мы с ним читали. Когда мы разводились, от его благородства не осталось и следа. Он утащил у меня машину, отсудил квартиру — я потом жила в коммуналке. Все это я бы могла ему простить. Но то, что он свою дочь, которой сейчас 24 года, в последний раз видел в двухлетнем возрасте, этого я понять не могу", — цитировал актрису писатель Федор Раззаков.Предательство откуда не ждалиЭто далеко не все трудности, которые выпали на долю Фатеевой. Несколько лет назад актрисе потребовалась сложная операция по замене суставов, которую она решила провести за границей. Однако медицинское вмешательство обернулось тяжелыми последствиями — один из имплантов не прижился, вызвав опасную инфекцию. Шесть операций и долгая реабилитация не принесли желаемого облегчения. Теперь легендарной актрисе приходится передвигаться на костылях.Но испытания на этом не закончились. В один из периодов госпитализации доверенная домработница, выполнявшая также обязанности сиделки, совершила настоящее предательство. Она опустошила квартиру актрисы. Пропали не только деньги и дорогая одежда, но даже продукты питания. Этот удар стал особенно болезненным для пожилой женщины, и без того переживающей тяжелый период.Сначала ей никто был не нужен, теперь она никому не нужнаКроме того, несколько лет назад Владимир Басов, сын Натальи Фатеевой и Владимира Басова, дал откровенное интервью, в котором рассказал все о своей матери. Судя по всему, дети актрисы росли сами по себе, курили и пили с ранних лет. Володя рано стал отцом, изначально Фатеева настаивала, что его подруга Ольга сделал аборт. Артистка даже дала на операцию деньги. Однако в последний момент Владимир решил сохранить с девушкой ребенка. Владимир женился на Оле, у них родился сын. Они счастливы до сих пор, а вот от актрисы держаться подальше. Как оказалось, сама Фатеева не хочет поддерживать с ними контакт."Мама перестала общаться со мной и другими родственниками. Я поздравляю ее лет пять с днем рождения, она даже не читает сообщения. Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны", — рассказал сын актрисы.Похожая ситуация приключилась с дочерью актрисы. 16-летняя дочь Фатеевой Наташа забеременела, не окончив школу. Юный отец ребенка был призван в армию, даже не подозревая о беременности подруги. Сама Наташа долгое время не понимала своего состояния, а когда осознала, то было уже поздно что-то менять.В этой сложной ситуации Фатеева приняла решение подписать отказ от новорожденного. Сыну Владимиру и Ольге Фатеева сообщила, что ребенок умер. Однако близкие не поверили этому объяснению.Благодаря их вмешательству младенец Женя избежал детдома. Слабого здоровьем мальчика могли бы не выходить в доме малютки. Его усыновили бабушка и дедушка по отцовской линии. Долгие годы Женя считал своего биологического отца Максима старшим братом. Даже сейчас, став взрослым, он не может простить ни свою мать Наташу, ни бабушку Наталью Фатееву за тот давний обман и отказ. Однако актриса вины не чувствует, и уверена, что прожила жизнь так, как положено."Я считаю, прожила достойно. Мне не стыдно за прожитую жизнь", – сказала однажды Фатеева.Жизнь Натальи Фатеевой — это история блистательного взлета и горького заката. Она прошла путь от всесоюзной славы до одиночества, от ролей, покоривших миллионы, до борьбы с болезнями и предательством.

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харьков, москва, наталья фатеева, владимир басов (актер), вгик