https://ria.ru/20250518/evrovidenie-2017638553.html
Назван победитель "Евровидения-2025"
Назван победитель "Евровидения-2025" - РИА Новости, 18.05.2025
Назван победитель "Евровидения-2025"
Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) выиграл "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, кандидатка из Израиля заняла второе место, следует из общего результата... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:14:00+03:00
2025-05-18T02:14:00+03:00
2025-05-18T11:38:00+03:00
культура
израиль
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ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) выиграл "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, кандидатка из Израиля заняла второе место, следует из общего результата жюри стран и зрителей. Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл конкурс с песней Wasted love. Кандидатка из Израиля заняла второе место, а кандидат из Эстонии — третье. Евровидение — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
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израиль, базель, эстония, европейский вещательный союз
Культура, Израиль, Базель, Эстония, Европейский вещательный союз
Назван победитель "Евровидения-2025"
Австрийский певец JJ выиграл Евровидение с песней Wasted Love