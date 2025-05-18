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Назван победитель "Евровидения-2025" - РИА Новости, 18.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:14 18.05.2025 (обновлено: 11:38 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/evrovidenie-2017638553.html
Назван победитель "Евровидения-2025"
Назван победитель "Евровидения-2025" - РИА Новости, 18.05.2025
Назван победитель "Евровидения-2025"
Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) выиграл "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, кандидатка из Израиля заняла второе место, следует из общего результата... РИА Новости, 18.05.2025
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культура
израиль
базель
эстония
европейский вещательный союз
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ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) выиграл "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, кандидатка из Израиля заняла второе место, следует из общего результата жюри стран и зрителей. Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл конкурс с песней Wasted love. Кандидатка из Израиля заняла второе место, а кандидат из Эстонии — третье. Евровидение — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
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израиль, базель, эстония, европейский вещательный союз
Культура, Израиль, Базель, Эстония, Европейский вещательный союз
Назван победитель "Евровидения-2025"

Австрийский певец JJ выиграл Евровидение с песней Wasted Love

© AP Photo / Martin MeissnerПобедитель музыкального конкурса "Евровидение — 2025" австрийский певец Йоханнес Питч (JJ)
Победитель музыкального конкурса Евровидение — 2025 австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Победитель музыкального конкурса "Евровидение — 2025" австрийский певец Йоханнес Питч (JJ)
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ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) выиграл "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, кандидатка из Израиля заняла второе место, следует из общего результата жюри стран и зрителей.
Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл конкурс с песней Wasted love. Кандидатка из Израиля заняла второе место, а кандидат из Эстонии — третье.
Евровидение — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участие в конкурсе не принимает.
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КультураИзраильБазельЭстонияЕвропейский вещательный союз
 
 
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