Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе
Глава МИД Сийярто: Украина ни в каком аспекте не готова к вступлению в Евросоюз
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 мая - РИА Новости. Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Теперь им (руководству ЕС - ред.) пришла в голову идея просто втащить Украину в Евросоюз. Нас - в войну, украинцев - в Евросоюз. Страну, которая ни в каком аспекте не готова к членству в Евросоюзе", - сказал Сийярто на патриотическом форуме "Бойцовский клуб", организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляция велась на YouTube-канале Орбана.
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Глава венгерского МИД уточнил, что занимает свой пост уже почти 11 лет. По его словам, всё это время расширение ЕС в Брюсселе называли "процессом, основанным на заслугах".
"Есть хоть один здравомыслящий человек, который думает, что Украина сегодня находится в лучшем положении, чем наши друзья с Западных Балкан, которые ждут членства уже 15 лет? Украина находится в лучшем положении, чем Сербия, Черногория, Северная Македония или даже Албания? Думаю, ответ ясен. Украина - самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны", - отметил Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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