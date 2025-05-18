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Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе

Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе - РИА Новости, 18.05.2025

Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе

Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T20:00:00+03:00

2025-05-18T20:00:00+03:00

2025-05-18T20:00:00+03:00

в мире

украина

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брюссель

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 18 мая - РИА Новости. Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Теперь им (руководству ЕС - ред.) пришла в голову идея просто втащить Украину в Евросоюз. Нас - в войну, украинцев - в Евросоюз. Страну, которая ни в каком аспекте не готова к членству в Евросоюзе", - сказал Сийярто на патриотическом форуме "Бойцовский клуб", организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляция велась на YouTube-канале Орбана. Глава венгерского МИД уточнил, что занимает свой пост уже почти 11 лет. По его словам, всё это время расширение ЕС в Брюсселе называли "процессом, основанным на заслугах". "Есть хоть один здравомыслящий человек, который думает, что Украина сегодня находится в лучшем положении, чем наши друзья с Западных Балкан, которые ждут членства уже 15 лет? Украина находится в лучшем положении, чем Сербия, Черногория, Северная Македония или даже Албания? Думаю, ответ ясен. Украина - самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны", - отметил Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250514/vengrija-2016966170.html

https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html

https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз